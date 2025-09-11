Jean, rey de reyes: los nuevos diseños y las tendencias para esta temporada

Si bien hay un fantasma en encontrar el calce ideal para cada cuerpo, hoy, gracias a que la moda se volvió más diversa e inclusiva, hombres y mujeres buscan jeans que se adapten al cuerpo y no al revés. Cada vez hay más talles extendidos y al existir variedad de calces todo se convierte en algo más placentero y menos frustrante al momento de encontrar el ideal.

Tips a la hora de salir a comprar un jean

Lógico que, para eso, se requiere de tiempo y paciencia porque cada uno de esos cortes favorecerá distintas siluetas y a la hora de elegir uno debemos saber que transmitiremos una estética particular. Por eso, te ayudamos con una mini guía para que tengas en cuenta a la hora de salir a comprar un jean que te durará muchísimos años.

GUZMAN/ DOLLSTORE/ AKIABARA

Proporciones y detalles como el tiro (alto, medio, bajo), largo de pierna (vienen larguísimas para que rompas la botamanga como un verdadero rockstar), la elasticidad del denim y la ubicación de los bolsillos, entre muchos otros influyen muchísimo a la hora de concretar la compra correcta.

Jean, tendencias variadas y para todos los gustos

Pero vayamos a la tendencia que, por suerte para todos, es muy variada y viene para todos los gustos.

El regreso del baggy es un hecho para esta temporada. Si bien ya estaba asomando desde hace varias colecciones atrás, ahora sí, será el rey indiscutido por excelencia. Ofrecen confort pero también estilo cool y relajado. Puños deshilachados y costuras asimétricas. Se llevan con micro tops o más ajustados.

GUSMAN/ PERRAMUS/ PORTSAID

Los años 70 se asoman tímidamente y los cortes con botamangas acampanadas también dicen presente con un estilo retro y boho chic. Acá el compañero ideal del famoso bootcut son las blusas con volados de gasa.

Tenemos que decir que hay para todos los gustos. No olvidemos que el jean es la prenda que democratiza a cualquier persona en el planeta tierra. Todos tenemos al menos un jean en nuestro placard.

Entonces, sigamos con las tendencias para esta primavera verano: los barrel leg o balloon tienen un aire arquitectónico y transforman la silueta. Vienen con más volumen en la parte de los muslos y cadera y con ajuste en los tobillos.

Los Low- Rise (tiro bajo) que nunca quisieron irse, siguen pisando fuerte. Britney está más presente que nunca en las nuevas generaciones y es una referente importante para los siguen esta tendencia.

El famoso Slim o pitillo también puja para estar vigente. La famosa tienda TopShop re editó el icónico modelo Joni Jeans y de la mano de Cara Delevingne luce como un triunfador que nunca quiso claudicar.

DESIDERATA

Para los que quieren un poco más de fantasía o usarlos en alguna ocasión nocturna, los nuevos jeans se transforman en verdaderas piezas de joyería con bordados de piedras y strass. En Argentina, la marca Kosiuko es pionera en apropiarse de esta tendencia y hoy, son referentes indiscutidos.

Para los días de más calor, están los jean de géneros más livianos como el tencel o algodón orgánico.

Aunque con menor fuerza pero con una presencia importante para los que se suben a la moda antes de que se convierta en mainstream, los jeans gastados rotos y en colores como el rosa, celeste, lila y verde, empolvados se verán también esta temporada al igual que el denim on denim (total denim) que sigue más vigente que nunca.

*Jorge León es estilista y vestuarista especializado en moda.