Sueños de primavera: las tendencias que vienen
Argentina Fashion Week, la semana que reúne a diseñadores consagrados y talentos emergentes, mostró las tendencias para la nueva temporada, con propuestas que van desde los vestidos etéreos a las transparencias.
Con colecciones que reflejan tanto la identidad local como las tendencias globales, la pasarela volvió a marcar agenda. Argentina Fashion Week se convirtió en el epicentro de la creatividad y la expresión estética, con pasarelas que hicieron convivir lo clásico y lo contemporáneo en un mismo escenario.
La propuesta de esta edición puso en relieve la manera en que la moda argentina dialoga con el mundo: un lenguaje que combina raíces locales con guiños cosmopolitas, donde la innovación se entrelaza con la tradición.
Cada diseñador presentó su visión a través de colecciones que rescataron técnicas artesanales. Sin embargo, lejos de ser un regreso nostálgico, esas piezas se reinterpretan con cortes modernos, texturas inesperadas y paletas cromáticas audaces.
La pasarela se consolidó así como un espacio de búsqueda de identidad. Entre prendas de impronta minimalista y propuestas de tintes escénicos, se trazó un recorrido que expuso el pulso diverso de la moda argentina: desde la sofisticación urbana hasta la impronta natural de lo artesanal. La sostenibilidad también ocupó un lugar central, con colecciones que apuestan por materiales responsables y procesos conscientes.
Benito Fernández/ Adriana Iguacel/ Francisco Ayala
