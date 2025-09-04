Sueños de primavera: las tendencias que vienen

Con colecciones que reflejan tanto la identidad local como las tendencias globales, la pasarela volvió a marcar agenda. Argentina Fashion Week se convirtió en el epicentro de la creatividad y la expresión estética, con pasarelas que hicieron convivir lo clásico y lo contemporáneo en un mismo escenario.

La propuesta de esta edición puso en relieve la manera en que la moda argentina dialoga con el mundo: un lenguaje que combina raíces locales con guiños cosmopolitas, donde la innovación se entrelaza con la tradición.

Adrián Brown/Adriana Spina/Andy Ro.

Cada diseñador presentó su visión a través de colecciones que rescataron técnicas artesanales. Sin embargo, lejos de ser un regreso nostálgico, esas piezas se reinterpretan con cortes modernos, texturas inesperadas y paletas cromáticas audaces.

Fibras del Norte/Pia Carregal/Flavia Palmiero

La pasarela se consolidó así como un espacio de búsqueda de identidad. Entre prendas de impronta minimalista y propuestas de tintes escénicos, se trazó un recorrido que expuso el pulso diverso de la moda argentina: desde la sofisticación urbana hasta la impronta natural de lo artesanal. La sostenibilidad también ocupó un lugar central, con colecciones que apuestan por materiales responsables y procesos conscientes.

Benito Fernández/ Adriana Iguacel/ Francisco Ayala