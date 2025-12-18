Verano 25/26: Esenciales de temporada

Cada verano trae nuevas tendencias, pero hay algo que no cambia: la importancia de contar con un guardarropa inteligente. Los básicos bien elegidos no solo facilitan el “¿qué me pongo?”, sino que construyen una imagen coherente, fresca y actual, sin necesidad de caer en excesos. Este verano, menos es más, y la clave está en piezas versátiles que acompañen distintos momentos del día.

“Hay algo mejor que seguir una tendencia: invertir en prendas que se adaptan a tu estilo, te acompañan en múltiples ocasiones y siguen vigentes año tras año”, asegura la asesora de imagen Valeria Parodi y nos cuenta los básicos que no pueden faltar en el guardarropa.

Vestido liviano y atemporal

Un vestido de lino o algodón es un comodín absoluto. Puede ser liso o con una estampa sutil, pero siempre de líneas simples. Funciona de día con sandalias planas y de noche con accesorios más protagonistas o cambiando el calzado. Es una de esas prendas que resuelven el look en segundos y transmiten frescura y elegancia sin esfuerzo.



Camisa blanca (o cruda)

Clásica, infalible y eterna. La camisa blanca se adapta a todos los estilos y edades, para el verano sugiero telas livianas. Abierta sobre una musculosa, anudada, con pantalones amplios o shorts, es una aliada perfecta para el verano. Además, comunica prolijidad y sofisticación incluso en looks relajados.



Pantalón amplio y liviano

Los pantalones de silueta suelta, en telas frescas, son grandes protagonistas. En tonos neutros como beige, arena, blanco o negro, estilizan y elevan cualquier outfit. Son ideales para quienes buscan comodidad sin resignar estilo.



Remeras y musculosas de buena calidad

Invertir en básicos superiores marca la diferencia. Remeras de algodón, musculosas de líneas simples y colores neutros funcionan como base de múltiples combinaciones. Un buen calce y una tela noble hacen que un look sencillo se vea pensado.



Sandalias cómodas y versátiles

El verano pide calzado práctico. Sandalias planas, con algo de diseño, o plataformas livianas que acompañen tanto el día como la noche. El confort también comunica seguridad y coherencia con el estilo personal.



Accesorios clave

Un bolso de rafia o cuero blando, anteojos de sol de buena forma y algún accesorio protagonista completan el look. No se trata de sumar por sumar, sino de elegir piezas que potencien la imagen.

“Construir un guardarropa de verano no significa tener mucho, sino elegir bien. Los básicos correctos no solo simplifican la rutina, sino que refuerzan una imagen auténtica, alineada con quiénes somos y cómo queremos mostrarnos. Porque cuando la imagen acompaña, el mensaje se potencia”, puntualiza la experta @valeria.parodi