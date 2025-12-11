¿Cómo pasar un maquillaje de día a uno de noche?

A medida que se activa el ritmo de fin de año y la agenda social en modo acelerado, los after office, cócteles y despedidas de fin de año piden un beauty look tan versátil como sofisticado. La consigna es clara: un maquillaje capaz de acompañar la rutina diurna y, con apenas unos gestos, mutar en una versión nocturna sin necesidad de empezar desde cero.

En ese clima de renovación y búsqueda de impacto, L’Oréal Paris presentó una colaboración inédita con Mugler, la icónica casa de moda de lujo. ¿El resultado? Una colección de maquillaje de edición limitada que invita a jugar con la transformación. Del natural al exceso controlado, del día a la noche, de lo real a lo casi onírico, la propuesta funciona como un manifiesto: usar la belleza como una herramienta de autoexpresión libre, poderosa y sin miedo.

Tips para elevar el maquillaje en pocos minutos

“La idea de transformar tu maquillaje de día en uno de noche surge muchas veces de la necesidad de optimizar el tiempo: salir del trabajo y pasar directo a un evento sin posibilidad de desmaquillarte y empezar desde cero. Para lograrlo, es clave contar con productos versátiles, fáciles de usar y de llevar en la cartera”, sostiene Belén Fiorito, maquilladora de L’Oréal Paris.

Entre sus tips infalibles, asegura: “Si tuviera que elegir solo un producto para esta transición, sería una paleta de sombras. Permite intensificar la mirada con un delineado protagonista o crear un efecto smokey eyes rápido y sofisticado. Además, los labiales también son grandes aliados. Son productos súper versátiles que podés usar no solo para dar color a los labios, sino también en las mejillas como rubor. Mientras que de día los tonos nudes son ideales, de noche se puede levantar el look con un tono de alto impacto como los rojizos”, concluye la especialista.

Además, como consejo extra, Fiorito menciona que hay dos pasos que no pueden faltar para que el maquillaje dure todo el día y se vea fresco: hidratar bien la piel antes de maquillarte y, al finalizar el look, sellarlo con un fijador para prolongar su duración y mantener su aspecto impecable.

Entre los productos para lograr un maquillaje que va de lo sutil a lo impactante, figuran el soft glow cushion foundation, con hasta 24 horas de duración. Se trata de una base ultraliviana que proporciona un acabado natural y luminoso que se siente como una segunda piel. Otra opción es un labial en barra de pigmento intenso, fórmula aterciopelada y acabado mate que dura hasta 16 horas. Viene con un boost de Ácido Hialurónico, que da volumen e hidrata los labios sin resecar.

La colección incluye también una paleta de sombras de fórmula cremosa que se desliza sin esfuerzo. Sus pigmentos ultra intensos permiten crear looks impactantes, desde sutiles hasta dramáticos. Y un iluminador en barra, con una fórmula cremosa y ligera para crear efecto “glass skin”.

Gloss que deja los labios con volumen, $13.599 (Vogue).

Paleta de sombras en tonos tierra, dorados y

cobrizos, $23.987 (Maybelline)

Rubor en polvo, $125.000 (Yves Saint Laurent)

Paleta de sombras de fórmula cremosa, $92.600 (L´Oreal)

Gloss con hasta 4 horas de duración, $55.000 (Lancôme)

Serum con color con hasta 24 horas de duración

Base ultraliviana, $82.059 (L´Oreal)

Delineador, $95.000 (Yves Saint Laurent)

Paleta de sombras, $23.987 (Maybelline)

Iluminador en barra, $72.649 (Mugler)