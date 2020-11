Módulo productivo

Bahía Blanca

Gracias a Juan Grabois me dieron una parcela de 4 hectáreas cerca de Trenque Lauquen. Estoy contentísimo porque allí la tierra es muy buena y me permitiría tener una huerta ecológica, gallinas, cerdos y una vaca lechera; en el resto pondré frutales, maíz y alfalfa. Por fin voy a poder dejar la villa en la que vivo apretujado con mi señora y cuatro hijos chicos.



El gobierno me dijo que puedo ocupar el predio, ya sin problemas con su antiguo propietario y comenzar a hacerlo producir. Yo quiero hacerlo, pero no tengo una camioneta para trasladarme al lugar; no sé si hay caminos; me van a tener que dar una porque en esos lugares es completamente necesaria.



Además, me estoy dando cuenta de que no voy a poder trabajar la tierra si no tengo herramientas; mis hijos no pueden ayudarme, por lo que voy a necesitar un tractorcito. También voy a necesitar semillas, fertilizantes y un mercado que me asegure que siempre va a comprar lo que yo produzca, a buen precio y ¿qué pasa si la cosecha viene mal? Para la casa voy a necesitar mesa, sillas, camas, frazadas, ropero, vajilla, etc.



En la villa tengo muchos amigos y en el campo ninguno. Aquí mis chicos tienen compañeritos, hay agua potable, vivimos colgados de la luz, tenemos TV, transporte, la escuela está cerca, lo mismo la sala médica, los comedores y los merenderos. Me parece demasiado dura la vida en el campo. Mejor le hago caso a mi señora, vendo el lote de Grabois, me hago de unos pesitos y me quedo aquí porque ¡no hay como en la villa!



Humberto Guglielmin

DNI 10.401.180