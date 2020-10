Momento crítico: el hospital de Cipolletti estuvo una hora sin oxígeno

Durante más de una hora, el hospital de Cipolletti se quedó sin oxígeno y hubo que recurrir al uso de tubos para mantener con vida a todos los pacientes que están siendo asistidos con respiración mecánica. La situación fue “muy angustiante” y hubo un intenso trabajo del personal del sistema sanitario para atender a todas las personas internadas.

No solo a quienes están en terapia intensiva, también a las personas que son asistidas con los cascos de oxígeno. “Algunos pacientes necesitan de mucha presión y a veces los tubos no la tienen, por suerte no hubo muertes”, indicaron fuentes hospitalarias. Se desconoce cuál fue el motivo, pero la gran demanda que tiene el sistema público desde hace varios meses podría ser una de las causas.

“El nivel general es de angustia, entre el personal y los pacientes fue y es terrible. Muchos con sensación de muerte, así de fuerte”, manifestó una médica del hospital.

Cipolletti está sumergido en una crisis sanitaria hace más de tres meses cuando la curva de contagios por coronavirus se disparó, en la segunda quincena de julio. Actualmente no hay unidades de terapia intensiva disponibles pero tampoco hay camas en clínica.

Varios pacientes son asistidos en sillas hasta que pueden conseguir una cama. En algunos casos siguen la internación domiciliaria. El alto índice de mortalidad de los pacientes que ingresan a terapia intensiva generó un mayor trabajo en las áreas de guardia y médica para evitar que los pacientes recurran a la asistencia respiratoria.

Para eso están empleando los cascos con oxígeno que son menos invasivos y permiten a los pacientes estar despiertos. Esta metodología generó un cuello de botella en los recursos. “Hace meses que está todo saturado”, detallaron fuentes consultadas.

Cipolletti es la ciudad con más casos activos por covid en la provincia y tiene una tasa de duplicación de casos de 19 días. Así lo detalle el último informe de situación epidemiológica que publicó el gobierno provincial.