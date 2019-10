Monzani vuelve a la intendencia de Neuquén el lunes

El intendente Guillermo Monzani que fue operado por una infección en el bazo, anunció en las redes sociales que fue dado de alta y que el lunes retomará sus funciones en el municipio. Hasta ese día se encuentra a cargo del Ejecutivo capitalino el secretario de Movilidad Urbana, Fabían García.

"Les cuento que ya recibí el alta médica y que me encuentro en mi casa, siguiendo la recuperación, con muchas ganas de retomar el trabajo. Quiero agradecerles a todos los que me escribieron y me hicieron llegar sus muestras de cariño y de preocupación", escribió el jefe comunal en Twitter.

Luego de agradecer también a los directivos y personal de la clínica donde estuvo internado, Monzani anunció que "el lunes retomaré mis funciones para finalizar esta gestión y garantizar una transición ordenada al intendente electo (Mariano Gaido)".

El 17 de octubre, Monzani quien se desempeñaba como presidente del Concejo Deliberante a cargo del Ejecutivo, juró como intendente, luego del fallecimiento de Horacio Quiroga. Pocas horas después de la jura, fue internado por una infección que en un principio se creyó que era producto de una neumonía. El diagnóstico final derivó en una cirugía de baso.