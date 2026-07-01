Un sismo de magnitud 4 sacudió Córdoba: cuándo fue y qué zonas afectó

El sismo de magnitud 4 se registró en el norte de la provincia, a pocos kilómetros de Cruz del Eje y Córdoba Capital (Foto: gentileza)

Un sismo de magnitud 4 sacudió la provincia de Córdoba durante la madrugada de este miércoles 1 de julio. El fenómeno ocurrió a la 1:34 y fue sentido por habitantes de varias ciudades, especialmente en el norte provincial, aunque también hubo reportes desde la capital y otras localidades.

El movimiento sísmico se registró durante la madrugada de este miércoles, tuvo una magnitud de 4 y fue percibido en distintas localidades cordobesas. No se reportaron daños materiales ni personas heridas.

Sismo de magnitud 4 sacudió Córdoba: qué localidades afectó

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el epicentro se ubicó a 30 kilómetros al sudoeste de Deán Funes, 55 kilómetros al norte de La Falda y 77 kilómetros al este de Serrezuela. Además, el movimiento tuvo una profundidad de 11 kilómetros.

El temblor se percibió con mayor intensidad en ciudades como Cruz del Eje y Deán Funes. También fue advertido por vecinos de Villa de Soto, Capilla del Monte, Villa Carlos Paz, la ciudad de Córdoba, Jesús María, Alta Gracia, Villa Dolores y Villa del Rosario, entre otras localidades.

Registro sísmico de la actividad en Córdoba (Foto: Inpres)

El episodio se suma a otros movimientos de menor magnitud detectados en la provincia durante los últimos días, en una región donde este tipo de fenómenos son habituales debido a su actividad sísmica.

Según la escala Mercalli Modificada, la intensidad alcanzó niveles de entre III y IV en las zonas más cercanas al epicentro, mientras que en otras ciudades fue clasificada entre II y III, lo que significa que el movimiento fue percibido principalmente por personas en reposo o dentro de edificios.

Con información de TN