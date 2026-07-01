Un sismo de magnitud 4 sacudió Córdoba: cuándo fue y qué zonas afectó
Los sistemas sismógrafos notificaron el movimiento a 11 kilómetros de profundidad. la actividad tuvo su epicentro en el norte de la provincia, afectando diversas localidades.
Un sismo de magnitud 4 sacudió la provincia de Córdoba durante la madrugada de este miércoles 1 de julio. El fenómeno ocurrió a la 1:34 y fue sentido por habitantes de varias ciudades, especialmente en el norte provincial, aunque también hubo reportes desde la capital y otras localidades.
El movimiento sísmico se registró durante la madrugada de este miércoles, tuvo una magnitud de 4 y fue percibido en distintas localidades cordobesas. No se reportaron daños materiales ni personas heridas.
Sismo de magnitud 4 sacudió Córdoba: qué localidades afectó
De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el epicentro se ubicó a 30 kilómetros al sudoeste de Deán Funes, 55 kilómetros al norte de La Falda y 77 kilómetros al este de Serrezuela. Además, el movimiento tuvo una profundidad de 11 kilómetros.
El temblor se percibió con mayor intensidad en ciudades como Cruz del Eje y Deán Funes. También fue advertido por vecinos de Villa de Soto, Capilla del Monte, Villa Carlos Paz, la ciudad de Córdoba, Jesús María, Alta Gracia, Villa Dolores y Villa del Rosario, entre otras localidades.
El episodio se suma a otros movimientos de menor magnitud detectados en la provincia durante los últimos días, en una región donde este tipo de fenómenos son habituales debido a su actividad sísmica.
Según la escala Mercalli Modificada, la intensidad alcanzó niveles de entre III y IV en las zonas más cercanas al epicentro, mientras que en otras ciudades fue clasificada entre II y III, lo que significa que el movimiento fue percibido principalmente por personas en reposo o dentro de edificios.
Con información de TN
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