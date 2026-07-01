Frío polar, viento y temperaturas bajo cero en el Alto Valle: ¿cómo sigue la alerta en la cordillera de Neuquén?

Inició julio y el frío polar se intensificó. La región del Alto Valle amaneció con temperaturas bajo cero y, según el pronóstico, se espera una jornada de viento aunque de menor intensidad a la registrada el martes.

En tanto, en la región cordillerana de Neuquén rige una alerta amarilla que combinará desde nieve hasta ráfagas de 90 km/h. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo a continuación.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle: cómo sigue la alerta en Neuquén

La región cordillerana se prepara para uno de sus días más fríos de esta semana. En líneas generales la máxima no superará los 6° y la mínima se mantendrá por debajo de los 0°C.

En ciudades como Roca y Neuquén, las condiciones serán las siguientes:

General Roca (Río Negro)

Temperaturas: Máxima de 6°C | Mínima de -1°C.

Máxima de 6°C | Mínima de -1°C. Mañana: Temperatura de -1°C, vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominante hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 42 – 50 km/h.

Temperatura de -1°C, vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominante hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 42 – 50 km/h. Tarde: Temperatura de 6°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas registradas.

Temperatura de 6°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas registradas. Noche: Temperatura de 1°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas.

Neuquén (Confluencia, Neuquén)

Temperaturas: Máxima de 6°C | Mínima de 0°C.

Máxima de 6°C | Mínima de 0°C. Mañana: Temperatura de 0°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0 – 10% con ráfagas de 42 – 50 km/h.

Temperatura de 0°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0 – 10% con ráfagas de 42 – 50 km/h. Tarde: Temperatura de 6°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas.

Temperatura de 6°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas. Noche: Temperatura de 1°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas.

Por su parte la región cordillerana, a excepción de la región de la Los Lagos, en Neuquén mantiene vigente su doble alerta por viento y nieve.

El organismo nacional reiteró que el «área será afectada por vientos del sector este con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h»; mientras que por la nevadas se esperan que sean de variada intensidad con «valores de nieve acumulada entre 10 y 15 cm pudiendo ser superados en forma puntual» y no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación. Si bien en la cordillera de Río Negro no habrá alertas, las condiciones podrían ser similares.

El pronóstico para ciudades como Bariloche y Villa La Angostura, es el siguiente:

Villa La Angostura (Los Lagos, Neuquén)

Temperaturas: Máxima de -1°C | Mínima de -8°C.

Máxima de -1°C | Mínima de -8°C. Mañana: Temperatura de -8°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 51 – 59 km/h.

Temperatura de -8°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 51 – 59 km/h. Tarde: Temperatura de -1°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 60 – 69 km/h.

Temperatura de -1°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 60 – 69 km/h. Noche: Temperatura de -4°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 51 – 59 km/h.

San Carlos de Bariloche (Río Negro)