La nieve provocó el accidente de un camión sobre la Ruta 40 en un paraje de Neuquén: piden circular con cuidado por el temporal

Siniestro vial en la Ruta 40 por hielo y nieve. Foto: FM Patagonia ( Chos Malal).

El temporal de nieve ya afecta el tránsito sobre rutas nacionales. Este miércoles, en un paraje del norte neuquino se registró un accidente con un camión que perdió el control a raíz del estado de la Ruta 40.

Solicitaron circular con cuidado por la zona y tomar las precauciones necesarias debido a las nevadas.

Lo que se sabe del accidente en la Ruta 40

Según la información brindada a medios locales, el siniestro se registró en la Ruta Nacional 40 a la altura del paraje Chorriaca.

En ese sector, un camión quedó atravesado sobre la banquina debido a que su conductor perdió el control ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada. Afortunadamente no se registraron heridos, aunque el rodado quedó varado en el sitio.

Durante las primeras horas de esta mañana se indicó que un equipo trabajara en el lugar con el fin de que deje de bloquear el paso. Solicitaron manejar con extrema precaución ante la presencia de personal trabajando.

Recomendaciones para circular

Maniobras suaves: No acelerar ni frenar con violencia. Utilizar la caja de cambios para rebajar la marcha de forma gradual y aprovechar el freno motor en lugar de pisar el pedal de freno bruscamente.

No acelerar ni frenar con violencia. Utilizar la caja de cambios para rebajar la marcha de forma gradual y aprovechar el freno motor en lugar de pisar el pedal de freno bruscamente. Velocidad y distancia: Reducir considerablemente la velocidad y ampliar de forma notoria la distancia de seguridad con el vehículo de adelante, ya que el frenado demanda mucho más espacio.

Reducir considerablemente la velocidad y ampliar de forma notoria la distancia de seguridad con el vehículo de adelante, ya que el frenado demanda mucho más espacio. Zonas críticas: Evitar detener el vehículo en curvas, pendientes, puentes o lugares con visibilidad reducida. Si es necesario parar, hacerlo fuera de la calzada.

Evitar detener el vehículo en curvas, pendientes, puentes o lugares con visibilidad reducida. Si es necesario parar, hacerlo fuera de la calzada. Seguir las huellas: En tramos con acumulación de nieve, procurar circular siguiendo las marcas dejadas por otros vehículos que pasaron previamente.

En tramos con acumulación de nieve, procurar circular siguiendo las marcas dejadas por otros vehículos que pasaron previamente. Prioridades en montaña: Recordar que en los caminos con pendientes tienen prioridad de paso los vehículos que van ascendiendo. Respetar siempre las indicaciones de los banderilleros y del personal de seguridad (Vialidad, Gendarmería o Defensa Civil).

Qué hacer si te quedas detenido en la ruta