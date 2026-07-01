Nueva suba en el servicio de taxis en Viedma: así quedaron las tarifas

Las nuevas tarifas se aplican a partir de este miércoles. Foto: Marcelo Ochoa.

La municipalidad de Viedma dispuso un nuevo incremento en la tarifa del servicio de taxis en el ejido de la capital provincial que entró en vigencia a partir de este miércoles 1 de julio.

A partir de las facultades delegadas por el Concejo Deliberante el Ejecutivo explicó la medida a partir de «la inflación» interanual que registra «un total de 33,2%» hasta mayo pasado, el aumento de los combustibles y «los ajustes salariales» que «han encarecido el sistema de transporte local».

Ante ese escenario fijó el valor de la bajada de bandera diurna en 2.668 pesos, durante la noche en 2.960 y para las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) en 2.400 pesos.

El valor de la ficha diurna es de 168 pesos, de 185 en caso de un viaje nocturno y en 150 pesos para personas con CUD.

El Decreto 2058 establece que la entrada en vigencia es desde el primer minuto del «1 de julio de 2026» y representa una suba del 14,2% en el servicio.