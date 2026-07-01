Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este jueves 2 de julio en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cuatro cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este jueves 2 de julio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 2 de julio

CALF indicó que los cortes programados para este jueves serán de la siguiente forma: