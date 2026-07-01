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Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este jueves 2 de julio en Neuquén

La interrupción serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cuatro cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este jueves 2 de julio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 2 de julio

CALF indicó que los cortes programados para este jueves serán de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
8.30 a 13.30 h.Barrios: Copol, 14 de Octubre, Alta BardaAmpliación de la red eléctrica para aumentar la capacidad de suministro y mejorar la confiabilidad del servicio
8.00 a 13:30Zona aledaña a esquina de Avenida San Juan y De AndreaInstalación de una nueva Subestación Transformadora para ampliar la capacidad y mejorar la calidad del servicio


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cuatro cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este jueves 2 de julio.

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