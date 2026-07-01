Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este jueves 2 de julio en Neuquén
La interrupción serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cuatro cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este jueves 2 de julio.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 2 de julio
CALF indicó que los cortes programados para este jueves serán de la siguiente forma:
|Horario
|Zona
|Motivo
|8.30 a 13.30 h.
|Barrios: Copol, 14 de Octubre, Alta Barda
|Ampliación de la red eléctrica para aumentar la capacidad de suministro y mejorar la confiabilidad del servicio
|8.00 a 13:30
|Zona aledaña a esquina de Avenida San Juan y De Andrea
|Instalación de una nueva Subestación Transformadora para ampliar la capacidad y mejorar la calidad del servicio
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