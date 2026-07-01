Frío extremo en Bariloche: la sensación térmica llegó a los 16 grados bajo cero

Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional, Bariloche amaneció como una de las ciudades más frías del país, después de Perito Moreno, en Santa Cruz. El primer día de julio, el termómetro marcó 10 grados bajo cero en la ciudad del Nahuel Huapi a las 9 de la mañana. La sensación térmica fue de 16,2 bajo cero a las 6 de la mañana.

Cuando todavía el sol no asomaba, la luna llena se destacaba en un cielo despejado que prometía un gran día de invierno, pese a la bajísima temperatura.

El Centro Cívico estaba desierto. En la primera cuadra de la calle Mitre, una pareja vestida con trajes de nieve se tomaba una fotografía, gesticulando exageradamente el frío. Tras la captura, aceleraron el paso hasta una agencia de turismo. «Es impresionante el frío, pero no nos va a ganar con todo el abrigo que tenemos encima. Tenemos prevista una excursión», dijo María Clara. Con el gorro y su bufanda, apenas se le veían los ojos.

La temperatura fue bajando con el paso de las horas. «Es que baja la helada a medida que amanece», se escucha decir a los barilochenses. Anoche, a las 21, la temperatura era de 2,4 grados bajo cero; a las 3 de la mañana alcanzó los 7,3 grados bajo cero; a las 8 era de 9,2 bajo cero y a las 9, de 10 bajo cero.

La ciudad parecía desierta, excepto por el tránsito. Los pocos turistas ocupaban cafés y chocolaterías. «Entro a trabajar a las siete y el frío era tremendo. Encima, todo está oscuro a esa hora. Es gracioso porque la gente que entra a buscar algo calentito solo comenta el frío que hace y cómo está sufriendo. Aunque todo es con risas. llegan todos súper abrigados«, comentó una empleada del café Gino, ubicado a unos 100 metros del Centro Cívico, que bajo su delantal llevaba un enorme buzo y un cuello polar.

De acuerdo a los valores arrojados por el Servicio Meteorológico Nacional, Bariloche superó a otras ciudades patagónicas como Esquel (con 8,5 grados bajo cero), El Calafate (8 grados bajo cero), Río Gallegos (2,2 grados bajo cero), Trelew y Puerto Madryn.

El organismo nacional había anticipado que esta semana llegaría el día más frío del año ante un nuevo avance de aire polar y «hasta podría haber nevadas» incluso cerca del Área Metropolitana de Buenos Aires. El pico del episodio polar estaba previsto entre hoy y mañana.