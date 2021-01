Mopar llega a la costa atlántica de la mano de Fiat, Jeep y RAM

Mopar llega a la costa argentina junto con las marcas Fiat, Jeep y RAM, con sus últimas novedades en los stands de Cariló y en el Off Road Park de Villa Gesell. Allí, la marca exhibe sus vehículos customizados “MOPAR” y los visitantes podrán participar de las diferentes actividades, como bicicleteadas y chequeos gratuitos para clientes de FCA. Esos lugares se encontrarán abiertos al público hasta el 28 de febrero.

Cariló

En el stand de las marcas Fiat, Jeep y RAM en Cariló se exhiben los modelos “moparizados” Fiat Toro y Jeep Renegade Longitude. Desde allí también se realizan bicicleteadas guiadas, de jueves a sábados desde las 10.

Off Road Park

Al mismo tiempo, en el Off Road Park ubicado en la Ruta 11, Km 407, entre Cariló y Villa Gesell, se exhiben los modelos “moparizados” de la nueva Fiat Strada y Compass Limited Plus 2.0, y es el punto de encuentro en el que los usuarios de Fiat, Jeep y RAM pueden realizar un chequeo de sus vehículos completamente gratis. El horario del Mopar Check Point es de 10 a 13 de jueves a domingos. Dentro del predio también se puede encontrar un espacio de exhibición de accesorios con un QR para acceder a la tienda Mopar, adquirirlos y retirarlos en un pick up point en Pinamar.

La propuesta de Mopar sigue vigente en la costa atlántica.

Acerca de Mopar

Mopar (una simple contracción de las palabras MOtor y PARtes), nació el 1 de agosto del 1937 como una gama de anticongelantes. Desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una marca de servicio, refacciones y atención completa para los clientes de vehículos del grupo FCA de todo el mundo.

Mopar se dio a conocer en los años 60 durante la era de los muscle cars, ofreciendo piezas de alto rendimiento que mejoraban la velocidad y la maniobrabilidad tanto en la carretera como en la pista, y posteriormente se expandió para incluir servicio técnico y atención al cliente. Hoy en día, la marca Mopar distribuye más de 500,000 refacciones y accesorios en más de 150 mercados de todo el mundo. Con más de 50 centros de distribución de piezas y 25 centros de contacto con el cliente a nivel mundial, Mopar combina las operaciones de servicio, refacciones y atención al cliente para brindar apoyo a los clientes y distribuidores de todo el mundo.

Durante más de 80 años, Mopar ha sido el proveedor de refacciones y accesorios genuinos para todas las marcas del grupo FCA. Las refacciones Mopar son diseñadas por los mismos equipos que crean las especificaciones autorizadas de fábrica para los vehículos del grupo FCA. Ninguna otra marca de accesorios de posventa proporciona esta conexión directa. Puede encontrar toda la información sobre la marca Mopar en www.mopar.com