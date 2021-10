Muerte en el Lácar: para la Escuela de Guardavidas de Neuquén “no había nadie que supiera cómo actuar»

Tras la muerte de un joven que se ahogó en el Lago Lácar, los cuestionamientos se volcaron al accionar de Prefectura Naval Argentina, esa tarde en San Martín de los Andes.

"Hay varias cosas para analizar. Desde la ropa que usa Prefectura y que un prefecto no tenga conocimientos básicos de rescate ni de maniobra de hombre al agua", sostuvo el director de la Escuela de Guardavidas de Neuquén, Francisco Latzke, quien es además guardavidas hace 15 años y profesor universitario de Educación Física.

Comentó que incluso junto al grupo de aspirantes se analizó el video que muestra el accionar de Prefectura en el Lago Lácar.

"La parte de rescate directamente ni estuvo. Cualquier persona que haya tenido los conocimientos que corresponden básicos para ejercer como guardavidas tal vez ese video pasa desapercibido porque el rescatista se hubiese tirado, utiliza las maniobras para remolcar una persona y lo saca", apuntó Latzke.

Indicó que el hecho tuvo tal magnitud "porque no había nadie que supiera cómo actuar".

Y agregó: "Los prefectos no tenían los conocimientos básicos de rescate. Ahí hay que ver la currícula para ser prefecto pero si no está se tendría que incluir lo que es rescate de una persona en el agua. Ahí ni siquiera utilizaron la maniobra de rescate de hombre al agua. No sé si porque no lo vieron, porque estaba muy cerca el muelle, pero cuando se tiró el prefecto ni siquiera soltó el barco lo que me da la impresión de que quizás no sabía nadar".

Explicó que la maniobra de hombre al agua "es rodear a la persona con la embarcación de modo que la persona que va a ir al rescate quede del lado de dónde está la persona que necesita ayuda".

Insistió en que si había una persona idónea arriba de la embarcación y con conocimientos para remolcar a una persona "se tira y la saca, pero eso lleva un curso de un año de un guardavidas acorde a la necesidad de trabajar en el agua".

Señaló que en el caso de lo ocurrido en San Martín de los Andes se requería hacer el rescate cuerpo a cuerpo, "es decir tirarse y agarrar a la persona, luego permeabilizarle las vías áreas, llevarla lo más rápido posible a la orilla, y realizándole RCP si requiere y que la cadena de sobrevida (que llegue de la mejor manera al hospital) no se rompa".

Observó que ", hubo muchos errores en el accionar" y marcó que "no para desmerecer el trabajo de los prefectos, sino al contrario, para realzar la profesión de un guardavidas".

Sumó que todo sucedió cerca de la costa y que había un muelle cerca.

Por otro lado, apuntó que hubo una deficiencia en cuanto a los elementos que se requieren para hacer el rescate. "Los elementos facilitan el remolque y el traslado de la víctima a una zona segura. Aunque los elementos por si mismos son obsoletos, sin el conocimiento es importante la capacitación", expuso Latzke.

Por último pidió que "las personas que estén dentro de una embarcación y que son las responsables de la seguridad en el agua en las zonas que no hay guardavidas, tengan los conocimientos básicos para accionar y sacar a una persona dentro del agua, como hacen los guardavidas dentro de su zona de resguardo".

Por ahora no intervino la Justicia Federal

"No hay hipótesis delictiva en cuanto al suceso de la muerte. Se están investigando las circunstancias", apuntó el fiscal Maximiliano Bagnat, a cargo de la causa.

Sobre la investigación sobre el accionar de prefectura, reiteró que es materia federal por lo que "se remitió todo el legajo policial, es decir, una copia de todo el legajo a la fiscalía federal de Zapala, y con la copia del video".

Este medio consultó este mediodía con la Fiscalía Federal, con sede en Zapala y señalaron que por el momento no se inició una causa.