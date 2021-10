Investigan el accionar de Prefectura por un joven que se ahogó en el Lago Lácar

La muerte de un joven ayer en el muelle del Lago Lácar está siendo investigada en estos momentos por Fiscalía. Ocurrió en el mediodía y fue ante la presencia de un buen número de vecinos que fueron testigos de una acción de rescate que no logró salvarlo y finalmente el hombre murió ahogado.

Según se difundió anoche por parte de la Policía se trató de un suicidio. No obstante, la fiscalía abrió una investigación para determinar la causa de la muerte y también se indagará sobre el accionar del personal de Prefectura Naval ya que según algunos testigos no se intervino lo suficiente para evitar la muerte del joven. Los cuestionamientos apuntaron a que fue muy lento el accionar de las fuerzas federales. En la causa intervino en un primer momento la representante del Ministerio Público Fiscal Lucía Maggiora y luego el fiscal Maximiliano Bagnat.

"No hay hipótesis delictiva. No hay indicios de criminalidad. Fue algo a la vista del público y no hubo algo raro que nos dé de sospechar una instigación o una ayuda para el suicidio porque la persona se desviste en el muelle y se tira. Por lo cual no hay una Intervención", explicó Maximiliano Bagnat.

Sobre los cuestionamientos que realizaron algunos vecinos del accionar de las fuerzas indicó que es algo con competencia federal. Por redes sociales se difundieron imágenes que muestra a personal de Prefectura a bordo de una lancha que se acercó al joven pero no se percibe una acción concreta para evitar su deceso.

"Eventualmente si pudiera surgir algún tipo de cuestionamiento del accionar de Prefectura es cuestión federal. Pero si surge algo por el estilo se remiten las actuaciones que se labraron en la Comisaría 23, al Juzgado Federal. También el Juzgado Federal lo puede pedir de oficio", apuntó el fiscal.

Según se conoció la persona que murió estuvo antes en el Hospital Ramón Carrillo y era un ciudadano de nacionalidad paraguaya.