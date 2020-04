Mujer de 90 años murío al renunciar a un respirador para cedérselo a los jóvenes

Una señora belga de 90 años falleció por coronavirus tras decidir renunciar a su respirador para que personas más jóvenes puedan usarlo. El gesto, que le costó la vida, dio la vuelta al mundo después que su hija explicara la historia.

El colapso sanitario y la escasez de material que sufren los hospitales del mundo que luchan contra el coronavirus es grande. En Bélgica, se conoció el caso de una mujer de 90 años con neumonía que decidió renunciar a la respiración artificial para dejar el respirados y se intente salvar la vida de personas más jóvenes.

”No quiero respiración artificial. que sirva para pacientes más jóvenes. Yo tuve una buena vida” expresó, Suzanne Hoylaerts a los médicos que la atendían, según le contó su hija Judith al diario local Het Lasste Nieuws.

La mujer cedió su oportunidad de seguir viviendo para intentar que otros pacientes con Covid-19 pudieran seguir con vida. ”No lloren, hicieron todo lo que pudieron, tuve una buena vida”, cuenta su hija que dijo Suzanne antes de morir.

Pero a pesar de su gesto, la señora, como todos los afectados por coronavirus, no pudo despedirse de su familia debido a las extremas medidas de seguridad para evitar contagios. “No pude decirle adiós y no puedo ir a su funeral”, expresó la hija.

This broke my heart.. 💔



Belgian woman, Suzanne Hoylaerts aged 90, dies of #Covid_19 after refusing a respirator, telling her doctors "Save it for the youngest [who need it most], I've already had a beautiful life."



Not all #Heroes wear capes ! pic.twitter.com/NqxcaSXANT