Ahora Tapia busca echar al DT por el que hizo todo para traerlo

“Banco a Sampaoli aunque no pase la primera ronda del Mundial. Ya lo hablé con él. Tiene contrato por cinco años. Es un proyecto del cual él está al frente. Confío en él. Se la jugó cuando vino porque estaba cómodo en Sevilla y hasta tenía ofertas superadoras. Él se la jugó y eso tiene un valor”.

Esto dijo Claudio Chiqui Tapia en una entrevista hace poco menos de un año. El encantamiento del titular de la AFA con el DT de la selección argentina se desvaneció por completo en los cuatro partidos que duró la Albiceleste en el Mundial de Rusia

Ahora Tapia y su ladero Daniel Angelici , titular de Boca y vice de AFA, ya empezaron a tejer la trama para sacar al técnico que para ellos era “el mejor del mundo”.

No hubo cónclave en Bronnitsy después de la derrota ante Francia y todo empezará a esclarecerse al regreso al país. Habrá cuestionamientos para Sampaoli: desde su cesión de poder ante los históricos del plantel, pasando por sus equivocadas decisiones tácticas y su pobre papel como conductor.

De todas maneras la cúpula dirigencial no va a echarlo. No porque no quieran, sino porque no pueden. Esperan un gesto del entrenador para que de un paso al costado, y si no lo da aguardarán que se enfríen las cosas para ver qué tiene para decir el entrenador.

El principal motivo por el que los dirigentes de la AFA no toman la decisión es por el alto costo de la cláusula de rescisión, valuada en 20 millones de dólares. Y el problema es aún mayor por la devaluación de la moneda argentina en el último mes.

Si bien el deseo del entrenador es continuar en su puesto, como anticipó en la conferencia de prensa tras la eliminación ante Francia, la dirigencia no está convencida de su continuidad aunque tampoco tiene el dinero para que el técnico se vaya.

Es que para remover del puesto a Sampaoli antes de la Copa América 2019 la AFA debería desembolsar 20 palos verdes, y con la devaluación de la moneda argentina los montos se fueron por las nubes: cuando asumió en el cargo, en junio del año pasado, el dólar cotizaba $16,33, mientras que ayer se elevó por encima de los $29. ¿La diferencia? 261 millones de pesos sobre un total de 588 millones.

El contrato también estipula que luego de la Copa América 2019 (se jugará en Brasil entre junio y julio del año que viene), ambas partes pueden rescindir unilateralmente el vínculo.

Si se encuentra una salida al tema económico, todo parece indicar que el paso de Sampaoli por el seleccionado se resumirá a apenas quince partidos y para la AFA se cumplió en el 3-4 ante los franceses.