Mundial 2026: los consejos de los psicólogos para controlar la ansiedad durante los partidos de Argentina

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y, en Argentina, cada partido de la Selección dirigida por Lionel Scaloni se vive con una intensidad única. La ilusión, los nervios y la expectativa forman parte de la experiencia, pero los especialistas advierten que es importante cuidar la salud emocional para disfrutar del fútbol sin que el estrés termine afectando el bienestar.

Según un informe de Terapify México, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la pasión por el fútbol no tiene por qué convertirse en una fuente permanente de ansiedad. Por el contrario, el torneo puede ser una oportunidad para fortalecer los vínculos sociales, compartir momentos con otras personas y aprender a gestionar las emociones.

Cinco consejos para disfrutar del Mundial sin sufrir de más

Los psicólogos de Terapify elaboraron una serie de recomendaciones para vivir los partidos con mayor equilibrio emocional.

Gestionar las expectativas. Es importante recordar que, aunque muchas personas sienten que su identidad está ligada a la Selección, el resultado de un partido está fuera de nuestro control. Practicar la aceptación ayuda a disfrutar del proceso sin que una derrota afecte la autoestima o el estado de ánimo durante varios días.

Fomentar el apoyo social. Ver los partidos acompañado de familiares o amigos favorece el procesamiento del estrés. Compartir la experiencia y las emociones con otras personas contribuye a mantener una mayor estabilidad emocional.

Realizar actividades de «aterrizaje». Después de un encuentro cargado de tensión, los especialistas recomiendan caminar unos 15 minutos al aire libre o en un espacio verde. El contacto con la naturaleza ayuda a disminuir la fatiga mental y favorece la recuperación tras situaciones de alta carga emocional.

Usar el fútbol como una oportunidad para reencontrarse. El Mundial también puede convertirse en una excusa para retomar el contacto con amigos o familiares con quienes se había perdido la relación y fortalecer la red de apoyo afectivo.

Cómo reconocer una pasión saludable por el fútbol

Los especialistas remarcan que no toda pasión futbolera es negativa. Vivir los partidos con entusiasmo es completamente normal, pero conviene identificar cuándo esas emociones empiezan a interferir con la vida cotidiana.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran:

Reacciones físicas intensas , como taquicardia, sudoración o tensión muscular durante los momentos decisivos.

, como taquicardia, sudoración o tensión muscular durante los momentos decisivos. Descargas emocionales , como llorar, gritar o reír de manera espontánea después de un gol o del resultado final.

, como llorar, gritar o reír de manera espontánea después de un gol o del resultado final. Fuerte identificación con el equipo , sintiendo los triunfos como propios y las derrotas como un fracaso personal.

, sintiendo los triunfos como propios y las derrotas como un fracaso personal. Cambios marcados en el estado de ánimo , pasando de la euforia a la irritabilidad según el resultado del partido.

, pasando de la euforia a la irritabilidad según el resultado del partido. Pensamientos constantes sobre jugadas, alineaciones o posibles rivales, que dificultan concentrarse en otras actividades.

sobre jugadas, alineaciones o posibles rivales, que dificultan concentrarse en otras actividades. Necesidad de compartir la experiencia con otras personas, ya sea viendo el partido en grupo o comentándolo en redes sociales.

Cuándo preocuparse

Los expertos aclararon que estas reacciones suelen ser transitorias y forman parte de la experiencia emocional que genera un evento deportivo de semejante magnitud.

En la mayoría de los casos, el impacto emocional desaparece en las horas o días posteriores al partido, permitiendo retomar la rutina habitual sin mayores consecuencias. Sin embargo, si el estrés, la ansiedad o el malestar persisten e interfieren con la vida diaria, puede ser recomendable consultar con un profesional de la salud mental.