Cómo Lionel Messi mejoró su salud intestinal con un cambio de hábitos que transformó su carrera

Aunque el caso de Lionel Messi llamó la atención por su repercusión, los problemas digestivos son habituales en el deporte de alto rendimiento.

Durante mucho tiempo, una imagen se repitió en los partidos de Lionel Messi: el capitán de la Selección Argentina se agachaba en el campo de juego para vomitar. La escena despertó todo tipo de especulaciones y motivó numerosos estudios médicos, pero durante años no apareció una explicación definitiva.

Con el tiempo, fue el propio futbolista quien reveló qué había detrás de esos episodios. El problema no era una enfermedad grave, sino una alimentación desordenada que terminó afectando su salud digestiva.

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El tema volvió a instalarse en las redes sociales a partir de una publicación del médico gastroenterólogo Facundo Pereyra, quien utilizó el caso de Messi para explicar la importancia de los hábitos alimentarios y cómo el intestino puede influir tanto en la salud como en el rendimiento deportivo.

Messi y el cambio que transformó su salud digestiva

Según recordó Pereyra, durante años Messi consumía con frecuencia gaseosas, chocolates, pizzas, empanadas, panchos y otros alimentos ultraprocesados, además de mantener hábitos alimentarios poco ordenados.

Según una revisión publicada en la revista Sports Medicine, las molestias gastrointestinales durante el ejercicio son frecuentes entre los deportistas. En la mayoría de los estudios afectan a entre el 30% y el 50% de los atletas, aunque en deportistas de resistencia de élite algunos trabajos reportaron prevalencias cercanas al 70%.

De acuerdo con el especialista, el cambio llegó cuando recibió asesoramiento profesional para reorganizar su alimentación, reducir los excesos y realizar una especie de «reset» de sus hábitos nutricionales. Desde entonces, los vómitos prácticamente desaparecieron.

Pereyra también señaló que Messi sabe que, cuando vuelve a excederse durante algunos días, los síntomas pueden reaparecer, una situación que muestra cómo el intestino responde rápidamente a los cambios en la alimentación.

Un problema mucho más frecuente de lo que parece

El caso del capitán argentino no es excepcional.

Según una revisión científica publicada en la revista Sports Medicine, hasta el 70% de los atletas de resistencia presenta molestias gastrointestinales durante los entrenamientos o las competencias.

Entre los síntomas más frecuentes aparecen:

Náuseas.

Vómitos.

Acidez.

Dolor abdominal.

Distensión.

Diarrea.

Urgencia para evacuar.

Los investigadores explican que estos problemas pueden deberse a una combinación de factores, como la disminución del flujo sanguíneo hacia el intestino durante el ejercicio intenso, la deshidratación, el estrés físico y, especialmente, una alimentación inadecuada antes o durante la actividad.

¿Por qué el intestino influye tanto en la salud?

El intestino no solo participa en la digestión de los alimentos.

Actualmente se sabe que cumple funciones fundamentales en distintos aspectos del organismo:

Alberga billones de bacterias que forman la microbiota intestinal.

Participa en el funcionamiento del sistema inmunológico.

Interviene en la producción de sustancias relacionadas con el estado de ánimo.

Favorece la absorción de vitaminas y minerales.

Influye en los niveles de energía y recuperación física.

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Cuando la alimentación es rica en ultraprocesados, azúcares y bebidas azucaradas, el equilibrio de esa microbiota puede alterarse y favorecer la aparición de molestias digestivas.

Cómo cuidar la salud intestinal

Los especialistas coinciden en que no existen alimentos «milagrosos». Lo que realmente protege al intestino es la constancia en los hábitos.

Entre las recomendaciones más importantes se encuentran:

Consumir frutas y verduras todos los días.

Incorporar alimentos ricos en fibra, como legumbres y cereales integrales.

Elegir alimentos fermentados, como yogur o kéfir, cuando estén indicados.

Mantener una buena hidratación.

Reducir el consumo habitual de ultraprocesados y bebidas azucaradas.

Comer en horarios relativamente regulares.

Evitar grandes excesos de comida, especialmente antes de realizar actividad física.

Dormir lo suficiente y controlar el estrés, ya que ambos factores también afectan el funcionamiento intestinal.

El intestino también se entrena

La experiencia de Messi muestra que, incluso en un deportista de élite, pequeños cambios sostenidos pueden tener un gran impacto sobre la salud.

El mensaje que compartió el gastroenterólogo Facundo Pereyra apunta justamente a eso: muchas molestias digestivas que se consideran «normales» pueden mejorar cuando se ordenan los hábitos cotidianos.

En el caso del capitán argentino, no fue un tratamiento milagroso, sino una combinación de alimentación más equilibrada, menos excesos y mayor regularidad. Un cambio que no solo puso fin a los vómitos, sino que también acompañó una de las etapas más exitosas de su carrera.