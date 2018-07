Maradona dirigiría gratis a la selección argentina

Después de la eliminación de Argentina del Mundial de Rusia, Diego A. Maradona habló del tema y luego de realizar un repaso de la actuación del equipo dirigido por Jorge Sampaoli aseguró que volvería a la selección gratis”.

El histórico diez, que se encuentra en Rusia comentando el Mundial para TeleSur, aseguró que está muy golpeado por la eliminación de Argentina.

“Ojalá Dios me diera la fuerza como para volver a la cancha”, afirmó Diego con melaconlía. Después de repasar lo que hizo en la selección, aseguró que “los años pasan para todo el mundo y a mi los 57 me agarran viendo a la selección ser vapuleada por un equipo que no creo que sea el mejor del mundo”.

Reconoció que le duele ser espectador de como “destruyen con facilidad, lo que construimos con mucho esfuerzo”.

En el final y consultado por Victor H. Morales, quien lo acompaña en el programa de la televisión venezolana, Diego postuló su regreso. Afirmó que “volvería si me llaman, y sería gratuitamente. No pediría nada a cambio”.