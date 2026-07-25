14 civiles murieron, entre ellos dos niños, tras una nueva ola de bombardeos entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania dejó en las últimas horas al menos 14 civiles muertos, entre ellos dos niños, tras una serie de ataques registrados en distintas regiones. Las autoridades de ambos países intercambiaron acusaciones por los bombardeos.

Según consignó Noticias Argentinas, el gobernador designado por Moscú en la región de Zaporiyia, Evgueni Balitski, denunció que ocho civiles murieron tras un ataque atribuido a Ucrania en una zona ocupada por las fuerzas rusas.

Zaporiyia: Rusia denunció un ataque contra civiles y reportó ocho muertos

El funcionario sostuvo que el bombardeo alcanzó instalaciones turísticas de la localidad de Kirilivka, ubicada en el distrito urbano de Melitópol. Entre las víctimas fatales, según su denuncia, había dos niños.

«Anoche, las instalaciones turísticas en la localidad de Kirilivka, dentro del distrito urbano de Melitopol, fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado por el enemigo«, remarcó Balitski.

El gobernador prorruso afirmó además que el ataque contra los civiles fue deliberado y señaló que el oponente «vio y comprendió perfectamente» contra quiénes estaba dirigido el bombardeo.

Balitski calificó el episodio como «atroz» y responsabilizó directamente a Ucrania. Hasta el momento, según la información difundida, las autoridades de Kiev no habían realizado una declaración pública sobre la acusación por el ataque.

Ucrania reportó seis muertos ante nuevos ataques masivos con drones

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que seis personas murieron y otras diez resultaron heridas por ataques atribuidos a Rusia entre la tarde-noche del viernes y la mañana del sábado.

El mandatario expresó sus condolencias a los familiares de tres personas fallecidas en Sloviansk, donde, según su denuncia, varios edificios residenciales civiles resultaron dañados por los bombardeos registrados durante la ofensiva rusa.

«Dos misiles y casi 160 drones fueron utilizados por Rusia«, precisó Zelenski, al describir la magnitud del ataque. También denunció daños en más de diez edificios residenciales tras un bombardeo registrado en Sloviansk.