A más de un mes del doble terremoto en Venezuela: confirmaron que la cifra de muertos ascendió a 6.125

Venezuela confirmó más víctimas fatales por el doble terremoto que azotó al país el pasado 24 de junio. De acuerdo a un último reporte emitido el lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de muertos se elevó a 6.125.

El informe mantiene la cantidad de rescatados en 6.462 personas, mientras que las personas atendidas en centros hospitalarios ronda en los 69.992.

La situación actual en Venezuela

Respecto a la infraestructura, Rodríguez informó que se entregaron 287 viviendas a las familias víctimas de los terremotos en el marco de un plan que contempla la entrega de 4.000 viviendas hasta diciembre, y que tiene el objetivo de entregar 10.000 para 2027.

El plan urbanístico que impulsó el Gobierno venezolano contempla viviendas, infraestructura escolar, deportiva, comercial y de esparcimiento. Según se informó, fueron evaluadas 43.679 edificaciones en el país a través del método ‘semáforo’ para evaluar la habitabilidad de las infraestructuras.

El Gobierno explicó el sistema de clasificación de daños: los inmuebles con etiqueta verde son habitables; los de amarilla tienen acceso restringido; y los de roja presentan alto riesgo, con posibilidad de ser demolidos. De las 41.624 viviendas afectadas, 25.325 fueron clasificadas como habitables, 9.866 registraron orden de restricción y 6.433 quedaron catalogadas en riesgo alto.

Con información de Noticias Argentinas