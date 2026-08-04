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A más de un mes del doble terremoto en Venezuela: confirmaron que la cifra de muertos ascendió a 6.125

Venezuela intenta recuperarse de los destrozos causados por el terremoto del pasado 24 de junio. Según el último reporte, el número de víctimas fatales aumentó de manera considerable y los heridos ya superan los 60 mil.

Redacción

Por Redacción

Terremotos en Venezuela

Terremotos en Venezuela

Venezuela confirmó más víctimas fatales por el doble terremoto que azotó al país el pasado 24 de junio. De acuerdo a un último reporte emitido el lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de muertos se elevó a 6.125.

El informe mantiene la cantidad de rescatados en 6.462 personas, mientras que las personas atendidas en centros hospitalarios ronda en los 69.992.

La situación actual en Venezuela

Respecto a la infraestructura, Rodríguez informó que se entregaron 287 viviendas a las familias víctimas de los terremotos en el marco de un plan que contempla la entrega de 4.000 viviendas hasta diciembre, y que tiene el objetivo de entregar 10.000 para 2027.

El plan urbanístico que impulsó el Gobierno venezolano contempla viviendas, infraestructura escolar, deportiva, comercial y de esparcimiento. Según se informó, fueron evaluadas 43.679 edificaciones en el país a través del método ‘semáforo’ para evaluar la habitabilidad de las infraestructuras. 

El Gobierno explicó el sistema de clasificación de daños: los inmuebles con etiqueta verde son habitables; los de amarilla tienen acceso restringido; y los de roja presentan alto riesgo, con posibilidad de ser demolidos. De las 41.624 viviendas afectadas, 25.325 fueron clasificadas como habitables, 9.866 registraron orden de restricción y 6.433 quedaron catalogadas en riesgo alto.

Con información de Noticias Argentinas


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Venezuela confirmó más víctimas fatales por el doble terremoto que azotó al país el pasado 24 de junio. De acuerdo a un último reporte emitido el lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de muertos se elevó a 6.125.

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