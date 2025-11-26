Al menos 12 muertos en un incendio de gran magnitud en edificios de Hong Kong: hay personas atrapadas

Al menos 12 personas murieron en un incendio de gran magnitud declarado en varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po, en Hong Kong, mientras otras 16 personas se encuentran heridas y un número indeterminado permanecen atrapadas en los edificios.

12 muertos en el incendio en Hong Kong

Entre las doce personas fallecidas se cuentan ocho mujeres, tres hombres y un bombero, de acuerdo con el diario hongkonés South China Morning Post.



Los bomberos continúan luchando contra el fuego, que ya supera las seis horas de duración y afecta a cuatro bloques del vecindario.

Indignación entre los vecinos por el incendio en Hong Kong

Vecinos del complejo han expresado indignación por la aparente lentitud en la extinción del incendio. Una residente de la zona, de apellido Cheung, declaró al diario que «los edificios arden en cadena y nadie parece apagarlos», y ha recordado que en las obras cercanas se habían detectado obreros fumando, motivo por el que se habían impuesto multas.



Por su parte, un alto mando policial de Tai Po ha confirmado a la prensa que, al no estar controlado el fuego en ninguno de los bloques, resulta imposible realizar registros piso por piso para confirmar que todas las viviendas han sido evacuadas, por lo que se desconoce cuántas personas permanecen atrapadas.



En paralelo, una organización de rescate animal calculó que más de un centenar de mascotas han quedado atrapadas en los edificios.

Las llamas avanzan cerca de un colegio. Foto: EFE/EPA/Leung Man Hei.

Subió el nivel de alerta del incendio en Hong Kong

El incendio, que comenzó en el andamiaje exterior de varios pisos, fue inicialmente clasificado como alarma de nivel 1, pero escaló rápidamente a nivel 4 a las 15:34 hora local.

El Observatorio de Hong Kong mantenía desde este lunes una alerta roja de peligro de incendio, que advierte de un riesgo extremadamente alto de fuegos forestales o urbanos, basado en factores como la humedad, la velocidad del viento y la sequedad de la vegetación.

Además, Wang Fuk Court, el complejo donde ocurrió el siniestro, se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36,6 millones de euros), una propuesta que generó descontento entre muchos de sus vecinos el año pasado.

El complejo cuenta con 1.984 viviendas, que albergan a unos 4.000 residentes.

El fuego ha impactado también en las inmediaciones: la Escuela Pública Bautista de Tai Po, un centro primario cercano, ha aconsejado a los padres que eviten la zona por el incendio.

EFE