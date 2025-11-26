Incendio forestal en el norte de Neuquén: gran operativo para combatir tres focos «fuera de control»

En Neuquén se montó un intenso operativo para combatir un incendio forestal que está afectando a varias localidades del norte de la provincia. El fuego se desató en zonas de difícil acceso. Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo brindaron detalles de cómo continúan los trabajos.

Intenso operativo para controla el incendio forestal en Neuquén

Si bien el martes se había logrado controlar el foco de El Espinal, la situación luego se complicó y se reactivó. En simultaneo se sumaron otros focos ígneos que obligaron a montar un gran operativo en la provincia.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que son seis los incendios forestales que se registraron, pero solo tres de ellos «permanecen fuera de control» y las tareas más intensas están centradas en estos lugares. Según lo informado por el organismo el fuego fuera de control está afectando al norte neuquino, principalmente en regiones como Caicayén, cerca de El Cholar; El Espinal y Ranquilón.

«Estos incendios son atendidos por la Regional Norte del Sistema Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), en coordinación con otros organismos», detallaron. Este miércoles, desde las primeras horas de la mañana, se retomaron las actividades e informaron que «operan en las áreas afectadas un Avión AT802, el helicóptero provincial, más un refuerzo de helicóptero desde Aluminé».

En tanto a las otras zonas afectadas, el organismo detalló que se trata de regiones del centro de la provincia de Neuquén que afectaron a Fierro, Mallín del Toro y Las Vertientes. Si bien en estos sectores ya fueron controlado el foco, la Secretaría informó que igual «desplegó equipos del SIEN y un equipo especializado en drones para reforzar tareas de vigilancia aérea y detección de puntos calientes».