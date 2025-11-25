Ataque masivo de Rusia y Ucrania en medio de las negociaciones para frenar la guerra

Ucrania y Rusia informaron este martes de «masivos» ataques aéreos enemigos sobre sus respectivos territorios, que dejan al menos tres muertos en la región rusa de Rostov y por lo menos uno del lado ucraniano. Estos nuevos bombardeos se producen después de que Moscú amenazara con intensificar sus ataques si Kiev no acepta el plan de 28 puntos propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin al conflicto. El lunes rechazó una contrapropuesta europea a ese proyecto.

Ataques de Ucrania y Rusia dejó al menos 4 muertos

En territorio ruso, al menos tres personas murieron y ocho resultaron heridas en un ataque ucraniano contra los distritos de Taganrog y Neklinovski, a orillas del mar de Azov, en la región sureña de Rostov, anunció en la plataforma Telegram el gobernador regional, Yuri Sliousar.

Las autoridades de la vecina Krasnodar, frente al mar Negro, también informaron de un ataque aéreo ucraniano a gran escala contra varias ciudades.

«Esta noche, Krasnodar ha sufrido uno de los ataques más intensos y masivos del régimen de Kiev. Seis habitantes de la región resultaron heridos y al menos 20 viviendas en cinco municipios sufrieron daños», escribió el gobernador Veniamin Kondratiev en Telegram.

Por otro parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó hoy a los países europeos de intentar «socavar» los esfuerzos diplomáticos del presidente de EE.UU., Donald Trump, al rehacer su plan de paz para Ucrania.

«Ellos quieren socavar los esfuerzos de Donald Trump, quieren rehacer el plan a su manera», dijo Lavrov en rueda de prensa, en la que admitió, de todas formas, que algunos de los puntos del plan original «exigen aclaración».

Ucrania informó de un ataque ruso con drones y misiles

En Ucrania, el Ministerio de Energía informó por su parte de «un ataque masivo combinado del enemigo contra las infraestructuras energéticas».

Rusia ataca casi a diario el país con drones o misiles desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022. Los sistemas de energía son el objetivo principal, lo que hace temer un duro invierno en Ucrania.

Por su parte, Kiev ataca regularmente depósitos y refinerías de petróleo y otras instalaciones en territorio ruso.

En Kiev, varias series de explosiones resonaron el martes por la mañana temprano, según periodistas de la AFP, tras una alerta aérea activada en todo el país. Las autoridades informaron de al menos un muerto y siete heridos.

«El enemigo está atacando masivamente la región de Kiev con misiles y drones«, dijo Mikola Kalashnik, jefe de la administración militar regional.

También se informó de incendios en dos edificios residenciales como consecuencia del ataque.

AFP y EFE