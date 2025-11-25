Incendio forestal en un paraje del norte de Neuquén: tras un intenso operativo, controlaron el avance del fuego

En el norte neuquino se montó un intenso operativo para combatir un incendio forestal en el paraje El Espinal. El fuego se desató el lunes en una zona de difícil acceso. Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo brindaron detalles de cómo continúan los trabajos este martes.

El incendio inició el lunes por la tarde, día de mucho calor, en el paraje El Espinal y pudo ser controlado recién durante la mañana de este martes.

Según la información brindada la zona afectada es un terreno complejo y hay varios focos activos, además lo que complica la situación son las «condiciones climáticas desfavorables».

Intenso operativo para controlar el avance del fuego en El Espinal

Durante las primeras horas del incendio intervino de forma conjunta el Sistema Provincial Manejo del Fuego, brigada Chos Malal, y Bomberos Voluntarios de las localidades de Taquimilán y El Huecú. Sin embargo se solicitó más ayuda ante el avance del fuego.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, a cargo de Luciana Ortiz Luna, informó en nuevo parte que están coordinando el operativo desde el lunes.

Esta mañana, desde las 6, se retomaron las actividades en el sitio afectado y a media mañana informaron que lograron controlarlo. «Si bien continúan las tareas de enfriamiento y vigilancia, no hay frentes activos y la situación se mantiene bajo control», señalaron.

El fuego comenzó en una zona de matorral de difícil acceso y esto «dificultó el despliegue de las brigadas». El organismo informó este martes temprano que «un avión trabajó en la zona y se esperaba para hoy la llegada de un avión hidrante, que reforzará las tareas de combate del fuego, sujeto a la evolución del viento y la disponibilidad operativa».