Venezuela busca recuperar los vuelos luego de la cancelación de algunas aerolíneas por la advertencia de Estados Unidos

El Ministerio de Transporte de Venezuela informó el lunes que sus autoridades sostuvieron una reunión con los representantes de las principales aerolíneas que operan en Venezuela, con el objetivo de coordinar acciones que garanticen la operatividad y normalidad de sus vuelos. El encuentro ocurrió tras la reciente notificación emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos que advierte sobre un incremento de la actividad militar en el espacio aéreo en la zona del Caribe tras la cual algunos servicios fueron suspendidos.

Presencia militar cerca de Venezuela afectó vuelos

Reunidos en la sede del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), algunos representantes de aerolíneas reafirmaron su continuidad en el país y la normalidad de sus operaciones, según divulgó un boletín de prensa de ese ministerio.

De esta manera, los prestadores de servicios coincidieron en transmitir confianza a los usuarios frente al contexto internacional.

Cancelación de vuelos en Venezuela: qué dijeron las aerolíneas

Orlan Viloria, presidente de Laser Airlines, aseguró que sus actividades se desarrollan sin alteraciones. «Lo que queremos transmitir es confianza, todo está operando con normalidad», expresó, al señalar que la empresa prevé retomar sus rutas a Bogotá, Curazao y Madrid el próximo jueves 27 de noviembre, informó la agencia Xinhua.

Por su parte, Boris Serrano, presidente de la aerolínea Estelar, destacó que esa compañía mantiene su programación habitual, con un vuelo previsto a Panamá y la pronta reprogramación de su servicio a Madrid. Citado por el ministerio de transporte, Serrano dijo que sus pasajeros «pueden contar con la continuidad de las operaciones».

El compromiso del sector con el mercado venezolano fue reiterado por otras aerolíneas tales como LATAM Airlines, TAP Air Portugal y Turpial Airlines.

«Nuestra intención es continuar ofreciendo un servicio seguro, oportuno y eficiente a todos los venezolanos y extranjeros», dijo el representante de Turpial Airlines, Pedro Navarro.

De esa manera, desde Caracas sentenciaron que «las autoridades aeronáuticas y los representantes de las aerolíneas se comprometieron a seguir trabajando en equipo para brindar una calidad de servicio excelente a todos los pasajeros, tanto nacionales como internacionales».

