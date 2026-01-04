Al menos 40 muertos»: el crudo informe de The New York Times sobre el operativo en Venezuela

La reciente incursión militar de los Estados Unidos en territorio venezolano ha dejado un saldo trágico que comienza a ser dimensionado por la prensa internacional. Según un reporte publicado por The New York Times, un alto funcionario del gobierno venezolano confirmó que el operativo dejó al menos 40 personas fallecidas, una cifra preliminar que incluye tanto a uniformados como a civiles.

El despliegue, que tuvo como eje central la extracción de Nicolás Maduro, derivó en enfrentamientos y bombardeos que afectaron gravemente a diversos sectores. De acuerdo con información procesada por la Agencia Noticias Argentinas, los ataques impactaron en zonas residenciales de bajos recursos, provocando daños estructurales y víctimas fatales entre la población no combatiente.

Drama en Catia La Mar, Venezuela: civiles entre las víctimas

Uno de los focos de mayor destrucción se localizó en Catia La Mar, una zona costera estratégica por su cercanía con el aeropuerto de Maiquetía. Alrededor de las 2 de la madrugada, un ataque aéreo impactó directamente contra un complejo de viviendas de tres pisos, transformando el área residencial en una zona de guerra.

Entre las víctimas fatales identificadas se encuentra Rosa González, una mujer de 80 años, quien murió en su hogar cuando la artillería pesada derribó los muros de su vivienda.

Su sobrino, Wilman González, sobrevivió al impacto con heridas en el rostro, pero perdió la totalidad de sus pertenencias. Los testimonios recogidos en el lugar reflejan un profundo malestar social; los vecinos denuncian que la ofensiva responde a intereses económicos vinculados al control de los recursos petroleros del país.

El reporte de Washington y la resistencia militar

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ofreció una lectura distinta de los hechos a través de la cadena Fox News, asegurando que no se registraron muertes de soldados estadounidenses durante la ejecución de la misión.

El mandatario calificó la operación como un éxito, desestimando las bajas locales en sus declaraciones iniciales.

Sin embargo, el panorama técnico ofrecido por el Pentágono sugiere que el despliegue no fue sencillo. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, reconoció que las fuerzas norteamericanas enfrentaron una resistencia activa en tierra.

Según el jefe militar, las aeronaves encargadas de transportar a Maduro fueron blanco de ataques enemigos y una de ellas resultó dañada por el fuego cruzado, aunque logró completar el retorno a su base de operaciones.