Allanaron la sede del partido de Pedro Sánchez por una investigación de corrupción de España

La policía española se presentó este miércoles en la sede del Partido Socialista (PSOE), actualmente en el poder, en búsqueda de documentos en el marco de una investigación sobre sospechas de obstrucción a la justicia destinadas a entorpecer los procedimientos, anunció en Madrid la Audiencia Nacional. El allanamiento supone otro golpe para la representación política del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuyos socialistas se han visto sacudidos por una serie de escándalos de corrupción.

Los cargos incluyen, entre otros, corrupción en banda organizada, violación del secreto de instrucción, incitación al falso testimonio, falsificación de documentos comerciales, tráfico de influencias o incluso atentado contra las instituciones del Estado, reportó el sitio RFI.

El mensaje de Pedro Sánchez por los allanamientos en España

«Todo mi apoyo al presidente Zapatero», declaró Sánchez en una rueda de prensa en el Vaticano tras reunirse con el papa León XIV, enfatizando que «no hay motivos para cambiar esa posición». Añadió que su partido cooperaba plenamente con la justicia y sentía un respeto absoluto por el poder judicial.

La investigación se centra en Santos Cerdán, exsecretario del PSOE, así como en otros dirigentes del partido, abogados, un empresario y un policía. Es la primera vez que el nombre de Santos Cerdán aparece en el expediente. Él niega cualquier malversación en el marco de una investigación independiente que también lo tiene como objeto.

Pedro Sánchez declaró en Roma que, si salieran a la luz nuevas conductas indebidas, el PSOE las trataría con la misma firmeza que antes. Entre los casos que involucran al PSOE, la Audiencia Nacional anunció la semana pasada que el exjefe de Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aliado de Pedro Sánchez, era objeto de una investigación por sospechas de tráfico de influencias y lavado de dinero.

José Luis Rodríguez Zapatero rechaza las acusaciones en su contra y Pedro Sánchez reafirmó el miércoles su apoyo a su predecesor.

«Toda la colaboración con la justicia»: el mensaje de Pedro Sánchez

Zapatero, en el poder entre 2004 y 2011, es sospechoso de haber influido, a cambio de dinero, en el rescate, con 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares), de la pequeña aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid-19.

«Desde luego, toda la colaboración con la justicia», pero también «todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero», afirmó Sánchez, quien dijo haber tenido conocimiento por la prensa de los detalles del extenso sumario judicial de 4.000 páginas sobre el caso Zapatero.

Entre los detalles más llamativos del sumario, está el hallazgo en una caja fuerte de Zapatero con numerosas joyas y relojes de lujo de valor desconocido, que su entorno atribuyó a herencias familiares. A esto hay que sumarle, en el caso de Pedro Sánchez, las sospechas de corrupción que pesan sobre su hermano, su pareja y dos de sus secretarios._

El propio Sánchez afirma que aguantará hasta el final de su mandato en 2027. Pero aumentan las presiones para que convoque nuevas elecciones lo antes posible, especialmente por parte del líder de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo, y de algunos de sus aliados.

Noticias Argentinas