Procesaron a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez: los cuatro delitos de corrupción por la que fue acusada en España

El juez Juan Carlos Peinado dio por cerrada la instrucción de la causa y procesó a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Fue por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Por otro lado, según indicó EFE, el magistrado rechazó prorrogar más la investigación por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por las mismas acusaciones y contra el empresario Juan Carlos Barrabés.

Investigan a Begoña Gómez por una cátedra en la universidad

El magistrado otorgó un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral -con un jurado popular- y presenten sus escritos de conclusiones. Peinado argumentó que halló indicios suficientes para procesar a Gómez por tráfico de influencias, entre ellas, mencionó un hecho vinculado con una cátedra en la Universidad Complutense.

«Pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal», expuso.

Amplió que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, «se tomaron determinadas decisiones públicas» favorables a la cátedra y a su proyecto «que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional».

El camino que terminó en el procesamiento de Begoña Gómez

A finales de febrero, un tribunal de Madrid anuló el envío a juicio con jurado de Begoña Gómez, de 55 años, al considerar que la decisión del juez se había tomado de forma «prematura» y no estaba lo suficientemente fundamentada. El tribunal recomendó entonces volver a la fase de instrucción.

Desde abril de 2024, Begoña Gómez, que siempre negó cualquier malversación, es objeto de una investigación con múltiples frentes, en particular por corrupción y tráfico de influencias.

La que hasta el inicio de 2024 dirigía un máster en gestión es sospechosa, según el juez Peinado, de haber utilizado en su beneficio los cargos de su marido para obtener financiación, sobre todo del empresario Juan Carlos Barrabés.

Este amplio caso, con múltiples facetas, ha dado lugar desde hace varios meses a un pulso entre la fiscalía y el juez encargado de la investigación, alimentando las controversias políticas con la izquierda.

Por su parte, el presidente del Gobierno denuncia una campaña de difamación orquestada por la extrema derecha y la oposición de derecha.

Otros allegados a Sánchez están en el centro de casos judiciales, entre ellos su hermano, que será juzgado en mayo por tráfico de influencias, o el fiscal general español, condenado en noviembre por violación del secreto judicial.

Su antiguo estrecho colaborador y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en prisión preventiva, fue juzgado por presuntos sobornos relacionados con contratos públicos.