La Justicia española absolvió a Shakira y ordenó devolverle 60 millones de euros

La Justicia española absolvió a Shakira en el expediente fiscal correspondiente al año 2011 y ordenó que le devuelvan más de 60 millones de euros que había abonado a la Hacienda española. Tras conocerse el fallo, la cantante colombiana habló del “señalamiento brutal” que aseguró haber sufrido durante el proceso judicial.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y de acuerdo con lo informado por medios españoles como El País, la decisión de la Audiencia Nacional se basó en que no quedó acreditado que la artista residiera en España el tiempo suficiente durante 2011 como para estar obligada a tributar allí.

Qué resolvió la Justicia sobre el caso de Shakira

El tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes para considerar que Shakira tuviera domicilio fiscal español ese año.

En el documento oficial, los jueces remarcaron que la propia administración tributaria reconocía una permanencia máxima de 163 días en España durante 2011, por debajo del mínimo legal exigido para establecer residencia fiscal.

Además, señalaron que en ese momento la cantante todavía no tenía vínculo conyugal ni hijos residentes en el país europeo y que gran parte de su actividad económica se desarrollaba fuera de España.

Por ese motivo, la Justicia determinó que “no ha quedado acreditado” que la artista tuviera domicilio fiscal español en ese período y ordenó la devolución total de las cantidades abonadas, junto con intereses y costas judiciales.

El duro descargo de Shakira tras el fallo

Luego de conocerse la resolución, la intérprete de Hips Don’t Lie aseguró que “las cosas se han puesto finalmente en su sitio” y habló del impacto personal y familiar que le provocó el caso.

“Durante ocho años soporté un señalamiento público brutal, con campañas orquestadas para destruir mi reputación, además de haber pasado noches enteras sin dormir”, expresó en un comunicado difundido por El País.

La artista sostuvo además que el proceso “afectó su salud y el bienestar de su familia” y cuestionó duramente el tratamiento mediático y judicial que recibió.

Shakira apuntó contra Hacienda y habló de “culpabilidad anticipada”

En otro tramo del texto, la cantante afirmó que “nunca hubo fraude” y aseguró que las autoridades fiscales españolas jamás pudieron demostrar lo contrario.

“Se filtró, distorsionó y amplificó cada paso del proceso. Se usó mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”, sostuvo.

También aseguró que fue considerada culpable “antes incluso de haber presentado pruebas” y afirmó que el fallo representa una reivindicación después de años de exposición pública.

El antecedente del acuerdo judicial que había firmado en 2023

Cabe recordar que en 2023 Shakira había aceptado un acuerdo con la fiscalía española por otra causa vinculada a una presunta evasión fiscal entre 2012 y 2014.

En aquel momento, la artista pagó una millonaria multa y evitó una posible condena mayor. Sin embargo, el expediente correspondiente a 2011 continuó su curso y terminó resolviéndose ahora a su favor.

“Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente y sirva para los miles de ciudadanos anónimos que son aplastados por un sistema que presume su culpabilidad”, concluyó Shakira en su comunicado.