Argentina se suma al Board of Peace de Donald Trump, pero no pagará los mil millones de dólares

Javier Milei y Donald Trump, en un nuevo gesto de acercamiento político entre la Argentina y Estados Unidos. Foto: archivo.

El Gobierno de Javier Milei aceptará la invitación de Donald Trump para integrar el Board of Peace, el nuevo organismo internacional impulsado por Estados Unidos. La Argentina participará como miembro fundador, pero sin abonar los US$1.000 millones que se exigen para asegurar un lugar permanente en la Junta de la Paz.

El Gobierno aceptará la invitación, pero descarta el pago millonario

El presidente Javier Milei ya anticipó que formará parte del Board of Peace, aunque la Argentina no abonará la membresía plena.

Según explicaron fuentes oficiales, el pago es opcional y solo rige para asegurar una participación futura sin límite temporal. La información fue confirmada por autoridades nacionales en diálogo con Infobae

Milei y Trump podrían coincidir este miércoles en Suiza, donde ambos expondrán en el Foro Económico Mundial de Davos con una hora de diferencia. Por ahora, no hay una reunión bilateral formal confirmada entre los mandatarios.

El Board of Peace fue presentado por Trump en 2025 y cuenta con aval del Consejo de Seguridad de la ONU.

Las relaciones bilaterales entre la Argentina y Estados Unidos atraviesan una etapa de fuerte sintonía política. Ese vínculo se refleja tanto en la invitación al Board of Peace como en un acuerdo comercial que, según fuentes oficiales, se firmaría próximamente.

Cómo funciona la Junta de la Paz y cuáles son sus reglas

Días atrás, Milei confirmó en su cuenta de X que recibió de Trump “la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace“. La propuesta llegó a través de una carta enviada por el presidente estadounidense.

En esa misiva, Trump convocó al mandatario argentino a acompañarlo en su “esfuerzo histórico y magnífico para consolidar la paz en Oriente Medio y, al mismo tiempo, emprender un nuevo y audaz enfoque para resolver el conflicto global”.

El organismo fue anunciado el 29 de septiembre de 2025 y obtuvo respaldo internacional el 17 de noviembre, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por mayoría la Resolución 2803. La iniciativa apunta, en primer término, a la Franja de Gaza.

El estatuto establece mandatos de hasta tres años para los países miembros, salvo para aquellos que aporten más de US$1.000 millones en efectivo durante el primer año. La Argentina no hará ese pago y mantendrá, en principio, su participación gratuita durante ese período.