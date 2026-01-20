Donald Trump carga contra Groenlandia y presiona con aranceles luego de perder el Nobel

Donald Trump volvió a tensionar la agenda internacional con declaraciones que impactaron en Europa y los mercados.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar a Groenlandia en el centro de la agenda al reclamar su control después de perder el Premio Nobel de la Paz, que fue otorgado a María Corina Machado. La advertencia, dirigida a Noruega y con impacto directo en Dinamarca y la Unión Europea, reactivó el conflicto por el Ártico.

Trump, Groenlandia y el Nobel: una disputa que escala en Europa

El episodio quedó expuesto tras una dura carta enviada al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, donde Trump planteó que ya no se siente “obligado a pensar únicamente en la paz” luego de quedar fuera del Nobel.

En la misiva, el mandatario cuestionó la soberanía de Dinamarca sobre la isla y reclamó un “control completo y total” de Groenlandia. El planteo reavivó la discusión por los recursos estratégicos del Ártico y encendió alarmas en la OTAN.

Groenlandia volvió al centro de la escena internacional por su valor estratégico en el Ártico. Foto: archivo.

Trump fue más allá y desestimó los derechos daneses sobre el territorio. “Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China, y, de todos modos, ¿por qué tiene ‘derecho de propiedad’? No hay documentos escritos”, sostuvo.

El trasfondo político se profundizó tras conocerse que el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado, un resultado que el líder republicano cuestionó en privado ante sus aliados.

Aranceles, reacción europea y efecto inmediato en los mercados

La disputa se trasladó al plano económico cuando Trump amenazó con aplicar nuevos aranceles del 10% a países europeos como Alemania, Francia y el Reino Unido. La advertencia alcanzó a los gobiernos que se opongan a sus planes sobre Groenlandia.

La respuesta no tardó en llegar. La Unión Europea convocó a una cumbre de emergencia para el jueves y calificó la maniobra como un “chantaje”, en un contexto de creciente fricción transatlántica.

Mientras tanto, el primer ministro de Groenlandia aseguró que no aceptarán presiones externas. En paralelo, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte anunció el envío de aviones a la base estadounidense de Pituffik por actividades “planificadas”.

El impacto se reflejó de inmediato en los mercados financieros. La incertidumbre global empujó a los inversores hacia activos de resguardo y la plata subió un 4%, alcanzando un nuevo máximo histórico.

Con información de Agencia Noticias Argentinas.