El Papa León XIV apoyó seis proyectos para abordar el impacto de la inteligencia artificial

El papa León XIV respaldó una agenda de seis proyectos de cooperación entre el Norte y el Sur global para abordar los efectos de la inteligencia artificial, las desigualdades laborales y la crisis climática. El planteo fue realizado durante la audiencia que cerró el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti en Roma.

El encuentro reunió a 60 representantes de la Iglesia, sindicatos, empresas, universidades, organismos internacionales y movimientos sociales. La iniciativa fue convocada por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y la Pontificia Comisión para América Latina, con apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos.

Los seis proyectos sobre inteligencia artificial, trabajo y transición energética

La agenda acordada incluye iniciativas sobre inteligencia artificial y trabajo, inteligencia artificial y cuidados, formación y fortalecimiento del diálogo social, juventudes e inclusión, transición energética y protección de los territorios. También contempla cooperación con organismos de desarrollo ante las transformaciones tecnológicas y sociales.

Durante su discurso, León XIV agradeció a las instituciones que sostuvieron durante cinco años el proceso de diálogo socioambiental. La secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, Emilce Cuda, señaló que esta edición marca el cierre de una etapa de diagnóstico y el comienzo de la implementación: “Esperamos dentro de un año poder mostrar al papa León XIV los resultados de estos proyectos”.

Uno de los ejes centrales fue el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. Gerardo Martínez, representante sindical ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), planteó tres principios frente a la incorporación tecnológica: “No resistir a la innovación, no aceptar la exclusión y negociar la transición”. También sostuvo que un algoritmo no debería decidir por sí solo sobre el empleo, los salarios y los derechos laborales.

Otro de los proyectos presentados estuvo relacionado con los cuidados y el trabajo popular. La UTEP llevó al encuentro la experiencia Cuidarnos, una plataforma que vincula a familias que necesitan asistencia domiciliaria con la Cooperativa de Trabajo Cuidar Ltda. Según el documento presentado, más de 1.500 cuidadoras se encuentran en formación en la provincia de Buenos Aires y recibirán certificación universitaria a fin de año.

El Papa León XIV llamó a negociar ante los cambios tecnológicos y sociales

León XIV planteó el debate sobre la tecnología a partir de una imagen de su primera encíclica, Magnifica Humanitas. “Estamos ante la posibilidad de levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos”, sostuvo. También afirmó que la discusión no pasa solamente por aceptar o rechazar herramientas, sino por definir qué humanidad se quiere construir y qué lugar tendrá cada persona.

El Papa también habló sobre las diferencias entre sectores y defendió el diálogo como mecanismo para abordarlas. Advirtió sobre las narrativas polarizadas y sostuvo que “el enfrentamiento puede convertirse fácilmente en instrumento de poder”. En ese marco, afirmó que el diálogo requiere permanecer en la conversación cuando aparecen intereses contrapuestos y las decisiones implican renuncias concretas.

Al referirse a la Doctrina Social de la Iglesia, León XIV la definió como un proceso de discernimiento compartido y señaló que sus principios no reemplazan las decisiones que deben tomar los distintos actores. El pontífice sostuvo que los acuerdos deben considerar especialmente el impacto sobre quienes tienen menos poder para defenderse.

En el cierre, el Papa utilizó la figura bíblica de Nehemías, asociado a la reconstrucción de Jerusalén, para convocar a la participación de empresas tecnológicas, escuelas, medios, instituciones y comunidades. “Nehemías no reconstruyó Jerusalén solo”, afirmó, antes de pedir que el progreso tecnológico no deje “nuevas ruinas a su paso”. El encuentro se realizó a menos de dos meses de su visita a Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Con información de Infobae