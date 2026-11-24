Un ataque con explosivos sacudió este lunes 23 noviembre por la noche el centro de Colombia tras la detonación de un auto bomba frente a la sede de la Gobernación del departamento de Meta, en la ciudad de Villavicencio.

Explosión en Colombia: daños y heridos

De acuerdo con información difundida por TN, la explosión dejó un saldo preliminar de al menos 12 personas heridas, además de daños materiales importantes en toda la zona circundante.

El estallido se registró alrededor de las 21:30, hora local, en la plaza de la Gobernación. La fuerza de la detonación provocó un cráter de grandes dimensiones en el punto exacto donde estaba estacionado el vehículo, destruyó fachadas por completo, levantó techos y provocó la rotura de cristales y acumulación de escombros en varias manzanas a la redonda. Entre los inmuebles afectados, un reconocido restaurante de las inmediaciones quedó totalmente destruido, mientras que fuentes locales advirtieron que la estructura del edificio gubernamental habría sufrido daños graves con riesgo de colapso.

Tras el impacto, equipos de rescate y ambulancias acudieron al lugar para asistir a los afectados, al tiempo que los centros de salud de Villavicencio declararon el estado de alarma para garantizar la atención hospitalaria. En paralelo, efectivos de la Policía Militar y agentes de organismos de inteligencia acordonaron el perímetro para resguardar el área y comenzar las pericias destinadas a identificar a los responsables del ataque.

A car bomb detonated in the Colombian city of Villavicencio, destroying the governor’s office and surrounding buildings, President Abelardo de la Espriella says. Residents sought shelter in streets in the chaotic scene near the blast site strewn with the wreckage of damaged buildings, rubble and a large crater, according to AFP journalists — AFP News Agency (@AFP) November 24, 2026

Explosión en Colombia: qué dijeron las autoridades

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó el hecho a través de sus redes sociales y vinculó el ataque con el accionar de grupos narcoterroristas, asegurando que se trata de una reacción frente a las operaciones que lleva adelante la Fuerza Pública desde el inicio de su gestión, hace cerca de cuatro meses. El mandatario afirmó que su gobierno no establecerá diálogos con estas organizaciones y prometió una respuesta contundente del Estado para evitar la impunidad.

CAR BOMB ATTACK IN COLOMBIA: Initial reports indicate that a vehicle packed with explosives detonated near the regional government headquarters in Villavicencio, Meta Department. The blast reportedly caused significant structural damage to the building. https://t.co/IjAFFQJVR9 November 24, 2026

Por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó su enérgico repudio al uso de explosivos en entornos urbanos, señalando que este episodio se suma a una seguidilla de hechos violentos registrados recientemente en el país. A través de un comunicado, el organismo exhortó a los grupos armados a respetar el derecho internacional humanitario y a detener las agresiones contra la población civil, mientras que la titular de la entidad, Iris Marín, y distintas autoridades regionales -entre ellas el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez- manifestaron su solidaridad con las víctimas y condenaron el atentado.

El ataque en Villavicencio ocurre en un contexto de creciente actividad armada en el territorio colombiano. Según datos oficiales del Ministerio de Defensa, entre enero y noviembre de este año se contabilizaron 358 ataques ejecutados mediante drones cargados con explosivos contra fuerzas de seguridad y civiles, una modalidad que registró un incremento del 140% entre el 7 de agosto y el 11 de noviembre en comparación con el mismo período del año anterior.