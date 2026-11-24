El viento se instaló en la región y permanecerá durante varios días. Debido a una alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que abarca a gran parte de la Patagonia, este martes 24 de noviembre se esperan fuertes ráfagas de hasta 90 km/h.

Además, la temperatura descenderá levemente, aunque se anticipa un marcado ascenso térmico para los próximos días, con máximas que volverán a superar los 30 °C. Mirá cómo evolucionará el tiempo durante la jornada en el Alto Valle, la Cordillera y la zona este de Río Negro.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El Alto Valle registrará una temperatura máxima de entre 23°C y 24°C, hacia la noche descenderá hasta ubicarse en 20°C. El viento, el mayor protagonista de este martes, iniciará la jornada con velocidades entre 42 y 50 km/h. Durante todo el día estará presente con sus ráfagas que ingresarán con mayor intensidad.

Este es el detalle del pronóstico para ciudades como Neuquén y Roca:

Neuquén: Mañana: 11°C, 42 – 50 km/h (ráfagas de 60 – 69 km/h), 0% prob. de precipitación. Tarde: 23°C, 23 – 31 km/h (ráfagas de 51 – 59 km/h), 0% prob. de precipitación. Noche: 19°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 51 – 59 km/h), 0% prob. de precipitación.

General Roca: Mañana: 11°C, 42 – 50 km/h (ráfagas de 60 – 69 km/h), 0% prob. de precipitación. Tarde: 24°C, 23 – 31 km/h (ráfagas de 51 – 59 km/h), 0% prob. de precipitación. Noche: 20°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 60 – 69 km/h), 0% prob. de precipitación.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se espera una máxima de 14 °C y una mínima de 10 °C. En tanto, el viento soplará a velocidades de hasta 50 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 70 km/h.

Este es el pronóstico detallado para Villa La Angostura y Bariloche:

Villa La Angostura: Mañana: 5°C, 42 – 50 km/h (ráfagas de 60 – 69 km/h), 0 – 10% prob. de precipitación. Tarde: 14°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 51 – 59 km/h), 0% prob. de precipitación. Noche: 10°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 51 – 59 km/h), 0% prob. de precipitación.

San Carlos de Bariloche: Mañana: 5°C, 42 – 50 km/h (ráfagas de 60 – 69 km/h), 0 – 10% prob. de precipitación. Tarde: 15°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 60 – 69 km/h), 0% prob. de precipitación. Noche: 9°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 60 – 69 km/h), 0% prob. de precipitación.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

El este de Río Negro tendrá una temperatura que oscilará entre una mínima nocturna de 16°C y una máxima de 20°C. El viento soplará a una velocidad de hasta 50 km/h, con ráfagas de 87 km/h.

Este es el pronóstico detallado para Viedma y San Antonio Oeste: