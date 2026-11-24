Con ráfagas de hasta 90 km/h, el viento invade la Patagonia: así estará el tiempo en el Alto Valle, la Cordillera y Viedma
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por viento que tendrá impacto en gran parte de la Patagonia, como consecuencia se esperan que las fuertes ráfagas de viento lleguen a las distintas regiones de Neuquén y Río Negro. Mirá el pronóstico del tiempo de este martes 24 de noviembre.
El viento se instaló en la región y permanecerá durante varios días. Debido a una alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que abarca a gran parte de la Patagonia, este martes 24 de noviembre se esperan fuertes ráfagas de hasta 90 km/h.
Además, la temperatura descenderá levemente, aunque se anticipa un marcado ascenso térmico para los próximos días, con máximas que volverán a superar los 30 °C. Mirá cómo evolucionará el tiempo durante la jornada en el Alto Valle, la Cordillera y la zona este de Río Negro.
El pronóstico del tiempo para el Alto Valle
El Alto Valle registrará una temperatura máxima de entre 23°C y 24°C, hacia la noche descenderá hasta ubicarse en 20°C. El viento, el mayor protagonista de este martes, iniciará la jornada con velocidades entre 42 y 50 km/h. Durante todo el día estará presente con sus ráfagas que ingresarán con mayor intensidad.
Este es el detalle del pronóstico para ciudades como Neuquén y Roca:
- Neuquén:
- Mañana: 11°C, 42 – 50 km/h (ráfagas de 60 – 69 km/h), 0% prob. de precipitación.
- Tarde: 23°C, 23 – 31 km/h (ráfagas de 51 – 59 km/h), 0% prob. de precipitación.
- Noche: 19°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 51 – 59 km/h), 0% prob. de precipitación.
- General Roca:
- Mañana: 11°C, 42 – 50 km/h (ráfagas de 60 – 69 km/h), 0% prob. de precipitación.
- Tarde: 24°C, 23 – 31 km/h (ráfagas de 51 – 59 km/h), 0% prob. de precipitación.
- Noche: 20°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 60 – 69 km/h), 0% prob. de precipitación.
El pronóstico del tiempo para la cordillera
En la cordillera se espera una máxima de 14 °C y una mínima de 10 °C. En tanto, el viento soplará a velocidades de hasta 50 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 70 km/h.
Este es el pronóstico detallado para Villa La Angostura y Bariloche:
- Villa La Angostura:
- Mañana: 5°C, 42 – 50 km/h (ráfagas de 60 – 69 km/h), 0 – 10% prob. de precipitación.
- Tarde: 14°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 51 – 59 km/h), 0% prob. de precipitación.
- Noche: 10°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 51 – 59 km/h), 0% prob. de precipitación.
- San Carlos de Bariloche:
- Mañana: 5°C, 42 – 50 km/h (ráfagas de 60 – 69 km/h), 0 – 10% prob. de precipitación.
- Tarde: 15°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 60 – 69 km/h), 0% prob. de precipitación.
- Noche: 9°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 60 – 69 km/h), 0% prob. de precipitación.
El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste
El este de Río Negro tendrá una temperatura que oscilará entre una mínima nocturna de 16°C y una máxima de 20°C. El viento soplará a una velocidad de hasta 50 km/h, con ráfagas de 87 km/h.
Este es el pronóstico detallado para Viedma y San Antonio Oeste:
- Viedma:
- Mañana: 10°C, 42 – 50 km/h (ráfagas de 79 – 87 km/h), 0% prob. de precipitación.
- Tarde: 20°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 70 – 78 km/h), 0% prob. de precipitación.
- Noche: 16°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 60 – 69 km/h), 0% prob. de precipitación.
- San Antonio Oeste:
- Mañana: 11°C, 42 – 50 km/h (ráfagas de 79 – 87 km/h), 0% prob. de precipitación.
- Tarde: 20°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 70 – 78 km/h), 0% prob. de precipitación.
- Noche: 16°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 70 – 78 km/h), 0% prob. de precipitación.
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