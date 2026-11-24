El gobierno de Neuquén aprobó las primeras pruebas piloto presentadas por operadoras hidrocarburíferas para reutilizar agua en proyectos agrícolas y en el mejoramiento de sistemas de riego existentes.

En paralelo, el Ejecutivo avanza en la etapa final del proyecto ejecutivo del Corredor del Viento, una iniciativa estratégica que apunta a incorporar unas 50.000 hectáreas bajo riego sobre la margen del río Limay.

Según informó el gobierno provincial, a través del Ministerio de Economía, Producción e Industria, los planes impulsados por las compañías petroleras serán los primeros en ponerse en marcha, debido a que se desarrollarán en zonas que ya cuentan con infraestructura hidráulica o disponibilidad del recurso. Las propuestas avaladas por la Secretaría de Producción contemplan desarrollos bajo modalidad de hidroponia y obras de optimización en canales de riego por gravitación, cuyas experiencias piloto ya tienen vía libre para iniciar trabajos en campo.

El incentivo del canon al agua de fractura

La articulación entre la industria hidrocarburífera y la reconversión productiva responde al nuevo esquema tarifario implementado en julio pasado mediante el Decreto 792, que modificó el canon por la captación de agua dulce destinada a la fractura hidráulica (fracking) en Vaca Muerta.

A partir de esa normativa, el valor del metro cúbico dejó de ser fijo para quedar indexado de manera bimestral al precio del gasoil Grado 3 —equivalente a 2,5 litros hasta diciembre y con una suba prevista a 3 litros desde enero de 2027—. Con el objetivo de incentivar el reúso del fluido de retorno (flowback) y reducir su disposición final en pozos sumideros, el régimen estableció descuentos de hasta el 50 % sobre el incremento para las empresas que inviertan en tecnologías de recuperación y financien proyectos agroindustriales bajo riego tecnificado, dentro del programa provincial Vaca Muerta Verde.

Bajo ese marco, once operadoras presentaron proyectos productivos que abarcan cerca de un millar de hectáreas —con eje en la producción de forrajes, alfalfa y polos hidropónicos—, con el compromiso de iniciar las primeras pruebas piloto durante diciembre.

Proyección sobre 50.000 hectáreas en el Corredor del Viento

En simultáneo, el gobierno neuquino detalló que se encuentra en la recta final del proyecto ejecutivo del Corredor del Viento, ubicado entre Picún Leufú y Piedra del Águila. Una vez concluida esta instancia técnica, la Provincia prevé lanzar inversiones en canales troncales para desarrollar una superficie estimada en 50.000 hectáreas.

De acuerdo con los cálculos preliminares, cerca de la mitad de esa superficie podrá irrigarse mediante sistemas tradicionales por gravitación, mientras que la otra mitad requerirá infraestructura de bombeo, aunque la distribución definitiva quedará sujeta a los estudios de aptitud de suelos.

Para acelerar la puesta en producción de estas tierras, el Ejecutivo evalúa implementar un esquema de canje de tierras fiscales con el sector privado a cambio de inversiones en infraestructura hidráulica, replicando modelos como el desarrollado por la firma Las Taperitas en la zona de Picún Leufú.

En ese establecimiento, en lugar de ejecutar costosos movimientos de suelo para nivelar a cero toda la superficie, se incorporaron sistemas modernos de riego por pivote y goteo que permiten aprovechar los médanos y sectores elevados para implantar cultivos como olivos y vid, además de forrajes. Asimismo, el gobierno provincial anticipó que el próximo 1 de diciembre presentará nuevas líneas de crédito destinadas tanto a capital de trabajo como a inversiones productivas.