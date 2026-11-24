Con un proyecto de «triple impacto», la empresa que gestiona la hamaca gigante ubicada en el cerro Otto de Bariloche propuso montar un desarrollo similar en el Punto Panorámico, para que funcione como «motor financiero» en un plan de reforestación de nativas y de mantenimiento de la ruta provincial 77.

La iniciativa, desarrollada por Diego Pere Vignau junto a la Red Pinos, despertó preocupación entre los vecinos de la zona por el uso comercial del espacio público. El 17 de noviembre ingresó en el Concejo Deliberante un proyecto de la concejal Norma Aguirre, del bloque Incluyendo Bariloche, donde se manifiesta la «preocupación» y se solicita intervención de la Municipalidad de Bariloche.

«En cuanto estén los estudios pedidos por la Municipalidad y nuestros profesionales, la hamaca se arma en pocos días. De hecho ya está confeccionada», confirmó Pere Vignau a Diario RÍO NEGRO, y explicó que la hamaca «se arma en el lugar, sobre estructuras removibles. Así como se arma se puede desarmar y no dejar rastros permanentes de ningún tipo».

El proyecto completo lleva el nombre de Bosques del Nahuelito y contempla un plan de restauración ecológica y mantenimiento vial. Para llevarlo adelante, la «Big Hamaca» será el financiamiento: con un costo de acceso de aproximadamente 20 mil pesos, el 10% se destinará a Vialidad Rionegrina -para mantenimiento en la ruta provincial 77- mientras que el 5% será para la Asociación Red Pinos, para restaurar la estructura y función del bosque nativo.

A largo plazo, el proyecto incluye una propuesta educativa para implementar educación ambiental en escuelas, y la construcción de un «jardín de plantas nativas». Pere Vignau lo describió como «el primer paso de un proyecto mucho más grande» y afirmó: «tenemos el objetivo de sembrar 1 millón de árboles nativos».

Baños, estacionamiento y boletería

A diferencia de la hamaca instalada en el cerro Otto, la nueva atracción se instalará sobre «un container marítimo apoyado en una serie de pilotes sobre el suelo de la ladera», según detalla el proyecto.

Además de la hamaca gigante, de acceso arancelado, la empresa desarrollará «baños públicos, gestión de residuos, y estacionamiento organizado». La instalación ocuparía un total de doce metros de largo por tres de ancho.

«Entre personal operativo, administrativo y técnico tendrá entre 10 y 12 empleados permanentes y propone pasantías universitarias para las tareas de remediación y acciones ambientales», agregó el desarrollador del proyecto.

Turistas en el Punto Panorámico de Bariloche, en Circuito Chico. Foto: Marcelo Martínez

El proyecto viene transitando las distintas etapas para la habilitación comercial, que aún está pendiente. El estudio de impacto ambiental considera que la implementación del proyecto se adecúa «a las condiciones estructurales del ambiente natural del Punto Panorámico», aunque agrega la recomendación de «mantener un sistema de seguimiento y monitoreo ambiental anual, en el inicio de cada verano».

En junio de este año, la Legislatura de Río Negro aprobó la declaración de interés de la inciativa, un proyecto presentado por Marcela González Abdala y votado por unanimidad.

Consultado por este medio, el encargado del proyecto confirmó que, hasta ahora, se iniciarion «acciones de acondicionamiento del espacio, siguiendo las indicaciones establecidas por el área municipal», en el área del estacionamiento, y también se realizaron tareas de amojonamiento y mensura para delimitar los límites de la zona de camino público y lotes privados.

La Dirección de Planeamiento de Bariloche consideró que las entidades que presentaron el proyecto «cumplen los requerimientos técnicos solicitados en cuanto a movilidad y espacio público». La nota, firmada por el arquitecto Alejandro Camacho en octubre de este año, señala: «consideremos positivo el avance de los permisos para que se ejecute, priorizando el ordenamiento espacial y vial como etapa inicial».

En abril, Vialidad Rionegrina había dado su aval para el comienzo de los trabajos en la zona, mientras que el Servicio Forestal Andino también dio su autorización para la extracción de especies como retama amarilla, rosa mosqueta y pinos oregón, en los sectores del mirador y del estacionamiento.

«El paisaje no es un recurso comercial»

En el marco de este proyecto, la organización Árbol de Pie junto con la concejal Norma Aguirre presentaron un documento donde se extiende la «preocupación por el proyecto «Big Hamaca – Volar en Punto Panorámico»», y se solicita al Ejecutivo Municipal «que se abstenga de otorgar nuevas autorizaciones o habilitaciones que impliquen avanzar con obras o actividades» hasta tanto se acrediten las «exigencias ambientales, urbanísticas y de seguridad que correspondan».

Como parte de los fundamentos, mencionan que el Punto Panorámico es un espacio de «acceso y disfrute colectivo» y que «cualquier intervención que implique su transformación o explotación comercial debe analizarse desde el interés general y no solamente desde las oportunidades comerciales que pueda representar para un emprendimiento privado».

El impacto visual, la falta de consulta a los vecinos y el impacto de los vehículos fueron algunos de los puntos que resonaron entre los vecinos de los barrios cercanos al Circuito Chico.