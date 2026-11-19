El presidente Javier Milei encabezó este jueves la primera cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) en Puerto Madero, donde reivindicó las medidas del Gobierno contra la discriminación hacia la comunidad judía y garantizó que los autores de los atentados terroristas en el país serán llevados ante la Justicia.

El encuentro se realizó en el salón Madero Tango con la participación de funcionarios, empresarios, referentes de los medios de comunicación y personalidades de la cultura. La convocatoria tuvo dos ejes centrales: concientizar sobre el avance del antisemitismo en la Argentina y el mundo, e impulsar un compromiso colectivo frente a las expresiones de odio.

En el inicio de su discurso, Milei agradeció una distinción recibida y recordó los ataques ocurridos en la década de los 90 contra la Embajada de Israel y la AMIA. “Fueron ciento catorce vidas arrancadas por el terrorismo en nuestro propio suelo y familias que durante más de treinta años no dejaron de pedir justicia. Hoy esa justicia por fin empieza a moverse. Con la ley del juicio en ausencia, los responsables van a ser juzgados aunque sigan escondidos detrás de un régimen que los protege”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado dedicó un tramo central de su exposición a la historia de la comunidad judía en la Argentina, evocando la llegada de las primeras familias a Moisés Ville, en Santa Fe, en 1889, tras huir de los pogromos europeos. “Araron la tierra, fundaron cooperativas, escuelas y hospitales, y sus hijos fueron médicos, docentes, científicos y productores del campo. Hicieron lo que hizo cada ola de inmigrantes: trabajar, ahorrar y respetar la ley”, sostuvo. Tras destacar que el país alberga a la comunidad judía más numerosa de América Latina, sentenció: “Cada vez que alguien la agrede, agrede a la Argentina entera”.

Medidas contra el terrorismo y presidencia del IHRA

Durante su alocución, Milei repasó las definiciones de su gestión en política exterior y seguridad. Enumeró la declaración como organizaciones terroristas de Hamás, la Guardia Revolucionaria de Irán y las Fuerzas Quds, además de la expulsión del encargado de negocios del régimen de Teherán. También resaltó la firma de un memorándum con Israel en defensa de la libertad y la democracia, diferenciándose de administraciones anteriores: “Mientras otros gobiernos preferían pactar con Irán”. En esa línea, mencionó los acuerdos de Isaac, impulsados junto a Israel y Estados Unidos para extender en la región el espíritu de los acuerdos de Abraham contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional.

Uno de los puntos destacados de la noche fue la mención a la presidencia argentina de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), ejercida por primera vez por un país sudamericano bajo el lema “expandiendo las fronteras de la memoria”. Milei precisó que el Gobierno designó al frente de esa tarea a Marcelo Mindlin, referente del Museo del Holocausto de Buenos Aires, y detalló las acciones realizadas:

Dos plenarios con delegaciones internacionales en la capital argentina.

Gestiones para incorporar al organismo a países de la región que aún no lo integran.

Una agenda de presencia conjunta con Estados Unidos en Washington.

A diez años de la definición de antisemitismo del IHRA, el mandatario la calificó como “una herramienta útil para las universidades, el Estado y las organizaciones”. Anunció también que la Cancillería impulsó el resguardo y el acceso a archivos de la época nazi: “Cada documento que se abre le gana un pedazo de terreno al olvido”.

El llamado contra la indiferencia y los invitados

Hacia el tramo final de su mensaje, el presidente advirtió sobre los riesgos de la pasividad social frente a la discriminación. “El antisemitismo es el canario en la mina. Cuando aparece, es porque los valores que sostiene una sociedad libre empiezan a debilitarse”, dijo, y agregó: “La historia enseña que el mal le alcanza con que los buenos se queden callados para avanzar”. Valoró el trabajo del FACA y de periodistas, legisladores, artistas e intelectuales que “eligieron no callarse”, al tiempo que proyectó: “Ese país sin antisemitismo que ustedes sueñan lo vamos a construir juntos, ladrillo por ladrillo”.

La gala, conducida por la periodista Cristina Pérez, reunió a unos 300 invitados de los tres poderes del Estado y del ámbito comunitario y empresarial. Entre los asistentes estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la senadora Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques; el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, y la embajadora de Israel en la Argentina, Ahuva Spiele. También participaron el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, y el titular de la DAIA, Mauro Berenstein. La jornada incluyó además un diálogo entre el activista saudí-egipcio Loay Alshareef y el periodista e integrante de FACA Alejo Schapire, junto con la entrega del Premio FACA a un joven argentino por su activismo.