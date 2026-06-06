Perú define su futuro: más de 27 millones de electores votarán en el balotaje entre Fujimori y Sánchez

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para participar este domingo 7 de junio de 2026 en la segunda vuelta presidencial que definirá al próximo mandatario del país.

La elección enfrenta a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en un contexto marcado por la inestabilidad política y el descontento ciudadano. Ambos representantes conforman ideologías políticas de polos opuestos.

Los dos candidatos llegaron al balotaje tras una primera vuelta fragmentada. Fujimori obtuvo alrededor del 17% de los votos, mientras que Sánchez consiguió cerca del 12%, reflejando la dispersión del electorado y la falta de una fuerza dominante en el escenario político peruano.

La campaña estuvo atravesada por debates sobre seguridad, economía y gobernabilidad. Además, el crecimiento de la criminalidad y la crisis institucional se convirtieron en temas centrales para una ciudadanía que ha visto pasar varios presidentes en la última década.

Las encuestas previas muestran una competencia muy ajustada. Fujimori concentra una parte importante de su respaldo en Lima y los principales centros urbanos, mientras que Sánchez cuenta con mayor apoyo en las regiones del interior y el sur andino del país.

Las propuestas de Keiko Fujimori: orden, seguridad y apoyo al sector privado

Keiko Fujimori busca alcanzar la presidencia por cuarta vez. La dirigente de Fuerza Popular se presenta como una opción orientada a restablecer el orden, fortalecer la seguridad pública y brindar estabilidad política en un contexto de creciente preocupación por la delincuencia.

Entre sus principales propuestas figuran una política de mano dura contra el crimen organizado, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y medidas más estrictas en materia migratoria. También promueve una agenda favorable a la inversión privada y al crecimiento económico.

La candidata tiene 51 años y sostiene que su experiencia política y la estructura de su partido pueden garantizar gobernabilidad. Sin embargo, su figura continúa generando divisiones debido al legado del expresidente Alberto Fujimori y a las críticas de sectores que rechazan el retorno del fujimorismo al poder.

Las propuestas de Roberto Sánchez: cambios estructurales y mayor intervención estatal

Roberto Sánchez es un psicólogo y congresista de 57 años; logró consolidarse como la principal referencia de la izquierda peruana en esta elección. Durante la campaña moderó parte de su discurso y buscó transmitir señales de estabilidad a distintos sectores económicos y sociales.

Su programa propone avanzar hacia una mayor industrialización, fortalecer la agricultura familiar, descentralizar el poder político y promover un Estado plurinacional que otorgue mayor reconocimiento a los pueblos originarios.

Además, impulsa una reforma constitucional a través de un nuevo pacto social, junto con cambios en áreas como salud, educación, seguridad y transición energética. Sánchez también plantea una mayor participación estatal en sectores estratégicos de la economía y políticas orientadas a la inclusión social.

Con información de NA