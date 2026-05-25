Fuerte sismo en el norte de Chile este lunes 25: tuvo una magnitud 6,9 y se percibió también en Perú

Un sismo de magnitud 6,9 se registró durante la tarde de este lunes en el norte de Chile, generando alerta en diversas regiones del país y extendiéndose hasta el sur del territorio peruano.

De acuerdo a la información brindada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico se produjo a las 17:52, hora local, y tuvo su epicentro a 20 kilómetros al noreste de la localidad de Calama, ubicada en la región de Antofagasta, con una profundidad de 114 kilómetros.

Los efectos en el territorio chileno: ¿Hay riesgo de tsunami?

El temblor logró percibirse con fuerza en otras tres regiones del norte del país trasandino, abarcando las zonas de Arica, Tarapacá y Atacama. A pesar de la magnitud del evento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió un comunicado preliminar donde catalogó el suceso como un sismo de magnitud media y confirmó que, hasta el momento, no se reportaron daños a personas ni afectaciones estructurales en la infraestructura crítica de las ciudades involucradas.

En cuanto a las alteraciones de los servicios básicos, la prensa local reportó interrupciones parciales en el suministro eléctrico en las áreas cercanas al epicentro. Además, la actividad sísmica continuó activa tras el evento principal, registrándose al menos cinco réplicas de magnitudes 4,3, 4,2, 3,9, 3,4 y 3,4 en la misma zona norteña.

Trabajadores de Minera Zaldívar evacuados tras el sismo. Foto: Gentileza Radio Bío Bío.



Respecto a la posibilidad de un incremento en la marea o riesgos costeros, se especificó textualmente que «el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la amenaza de tsunami para las costas de Chile».

Esta seguridad se vio reflejada en imágenes transmitidas por los medios locales de Calama, donde se pudo observar a grupos de personas permaneciendo con normalidad en la orilla de la playa durante y después del temblor.

Repercusiones y monitoreo en el sur de Perú

La sacudida trascendió las fronteras y afectó directamente a las regiones sureñas de Perú, específicamente a Tacna, Moquegua y Arequipa. El Centro Sismológico Nacional de Perú detectó el fenómeno y estimó su magnitud en 6,5, informando que tampoco se registraron heridos ni daños materiales en su territorio.

En la región de Tacna, que alberga el principal paso fronterizo entre ambos países, el temblor se sintió con una intensidad moderada, alcanzando el grado III en la escala de Mercalli.

Ante esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Defensa Civil peruano indicó que el sismo fue percibido de forma leve por la población, pero garantizó que continuarán con los trabajos de monitoreo y vigilancia en todas las zonas vulnerables de la región limítrofe con la ciudad chilena de Arica.