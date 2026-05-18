Se extienden las bloqueos en las rutas de Bolivia y desde Estados Unidos acusan de «desestabilizar” a Rodrigo Paz

Bloqueos en rutas y protestas en La Paz, agravan la crisis de Bolivia. Foto: AP.

Apenas seis meses después de asumir el presidente Rodrigo Paz está asediado por protestas y bloqueos que mantienen cercada a la capital política de Bolivia. Desde la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos denunciaron que son acciones que buscan “desestabilizar” al Gobierno.

Dos semanas de cortes liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), los sindicatos campesinos y los mineros dejaron mercados desabastecidos y hospitales sin reservas de oxígeno. Tres personas fallecieron por falta de auxilio médico, según el gobierno.

Crisis en Bolivia: mensaje de EE.UU, Gustavo Petro y Evo Morales

En un comunicado en X, la oficina dependiente del Departamento de Estado norteamericano sostuvo que «en Bolivia, los disturbios y bloqueos han creado una crisis humanitaria” .

“Condenamos todas las acciones dirigidas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz”, agregó.

Añadió que apoyan «sus esfuerzos por restablecer el orden para la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano».

In Bolivia, riots and blockades have created a humanitarian crisis, causing shortages of medicine, food and fuel. We condemn all actions aimed at destabilizing the democratically elected government of @Rodrigo_PazP and support it in its efforts to restore order for the peace,… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) May 17, 2026

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a su par Rodrigo Paz como “títere de Estados Unidos y los oligarcas bolivianos” y se ofreció que el país oficie de mediador. El expresidente Evo Morales le agradeció “defender la soberanía de América Latina ante la soberbia del imperialismo”.

Desde inicios de mayo, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas exigen aumentos salariales, la estabilización de la economía, la no privatización de empresas e incluso la renuncia del presidente Paz. Bolivia atraviesa su peor crisis económica en cuatro décadas provocada por una grave escasez de dólares. La inflación interanual fue de 14% en abril.

Las fuerzas estatales intentaron dispersar con gases lacrimógenos a los manifestantes, que interrumpían el paso con escombros, piedras, palos y fogatas en las vías. «El objetivo central de este operativo era tener estos insumos (medicinas, combustibles, alimentos) de manera inmediata en nuestra ciudad (…). Estamos más que satisfechos», dijo en conferencia de prensa José Luis Gálvez, vocero de la oficina presidencial. Agregó que distintos cargamentos consiguieron pasar.

Con casi todos las rutas de acceso cerradas, en los mercados de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los precios de varios alimentos perecibles se dispararon en la última semana.

El gobierno ha desplegado un «puente aéreo» desde el domingo 10 para sortear los bloqueos y llevar carnes y vegetales a la ciudad, una respuesta común frente a este tipo de medidas de presión.

El gobierno argentino informó este sábado que prestó un avión militar Hércules para reforzar los traslados.

Siguen las protestas en Bolivia

En medio de la convulsión de la jornada, el gobierno de Paz alcanzó acuerdos con un grupo de obreros de El Alto, una de las zonas de mayor conflicto, y con maestros de escuela urbanos, quienes prometieron levantar sus protestas.

Sin embargo, la Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país, exhortó a sus miembros a persistir en sus reclamos, entre ellos la dimisión del mandatario.

«Salgamos a las calles a protestar porque lastimosamente el gobierno central no va a entender de otra manera», dijo Mario Argollo, máximo representante de la COB, en un video difundido por medios locales.

Con AFP y La Nación