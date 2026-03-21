Dura advertencia de Trump a Irán por el estrecho de Ormuz y crece la tensión en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia al gobierno de Irán, al exigir la apertura del estratégico estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

A través de un mensaje en la red social Truth Social, Trump afirmó que, de no cumplirse esta condición, Estados Unidos avanzaría con ataques contra instalaciones energéticas iraníes. “Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz dentro de 48 horas, Estados Unidos atacará y destruirá sus plantas de energía, comenzando por la más grande”, expresó.

Un punto clave para la economía global

El estrecho de Ormuz es una vía fundamental para el comercio internacional de petróleo, por donde circula una parte significativa del suministro energético mundial. Por este motivo, Washington había evitado hasta ahora atacar infraestructura energética iraní, ante el riesgo de generar un fuerte impacto en los mercados globales.

Objetivos estratégicos

En su publicación, Donald Trump detalló una serie de objetivos militares en relación con Irán, entre ellos:

La degradación total de su capacidad misilística

La destrucción de su industria de defensa

La eliminación de su fuerza aérea y naval

Impedir cualquier avance hacia el desarrollo nuclear

Proteger a los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente

Entre estos aliados mencionó a Israel, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait.

Además, sostuvo que el control del estrecho debería quedar en manos de los países que lo utilizan, aunque dejó abierta la posibilidad de apoyo estadounidense si fuera necesario.

Escalada de tensión

Las declaraciones se dan en un contexto de creciente tensión en la región, con nuevos episodios de violencia. En ese marco, el primer ministro de Israel condenó recientes ataques con misiles en el sur del país, que dejaron más de un centenar de heridos, y prometió intensificar las acciones militares.

La advertencia de Donald Trump suma presión a un escenario ya complejo y eleva la preocupación internacional por una posible escalada del conflicto en Medio Oriente.