Donald Trump aseguró que hoy seguirán las conversaciones con Irán para terminar la guerra: “Hablaremos por teléfono”

Antes de partir hacia Memphis desde el aeropuerto de Palm Beach, Donald Trump brindó detalles reveladores sobre la negociación que mantiene en vilo al mundo. El mandatario confirmó que este lunes 23 de marzo continuarán las conversaciones que se iniciaron el domingo por la noche y adelantó: «Nos vamos a reunir hoy, probablemente por teléfono«.

Trump fue tajante al explicar el motivo del acercamiento: «Ellos llamaron, yo no llamé«. Según el presidente, Irán buscó el diálogo para frenar un ataque inminente programado para mañana martes contra su mayor planta de generación eléctrica, una obra valuada en más de 10.000 millones de dólares. «¿Por qué querrían que vuele por los aires? Por eso llamaron», sentenció ante la prensa.

Acuerdo nuclear y control de Ormuz

El jefe de Estado norteamericano aseguró que ya existen «grandes puntos de acuerdo» y que el compromiso fundamental es que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Si la negociación prospera en este plazo de cinco días, Trump vaticinó que el conflicto llegará a su fin y que el precio del petróleo «caerá como una piedra».

Sobre el control del estratégico Estrecho de Ormuz, el mandatario lanzó una definición audaz al sugerir un esquema compartido: «Tal vez sea un control conjunto entre yo y el próximo Ayatolá«. Además, confirmó que sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner lideran las conversaciones con figuras del liderazgo iraní que considera «razonables y sólidas», aunque volvió a desconocer a Mojtaba Khamenei como autoridad legítima.

Pese al optimismo de Estados Unidos, el gobierno de Irán desmintió categóricamente cualquier instancia de diálogo. A través de las agencias oficiales Fars y Tasnim, Teherán calificó las declaraciones de Trump como una ‘maniobra psicológica’ para intentar bajar el precio del petróleo.

Sin embargo, fuentes diplomáticas citadas por la agencia Axios confirman que existe una mediación activa liderada por Turquía, Egipto y Pakistán, cuyos cancilleres habrían mantenido contactos por separado con ambos bandos durante las últimas 48 horas para facilitar la tregua.

Pese al optimismo por la reunión telefónica de hoy, Trump no abandonó su retórica de presión. Explicó que este periodo de cinco días será la prueba de fuego para alcanzar un acuerdo definitivo que incluya a sus socios en Medio Oriente. «Si sale bien, vamos a terminar arreglando esto. De lo contrario, seguiremos bombardeando con todo nuestro corazón», concluyó antes de abordar el Air Force One.

Con información de Reuters y Bloomberg.