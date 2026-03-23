Cayó el precio del petróleo por el anuncio de Donald Trump de pausar los ataques a la infraestructura energética en Irán

El precio del petróleo cayó por el anuncio de Donald Trump de pausar los ataques a infraestructura energética en Irán. (Foto: gentileza)

El mercado energético y las principales plazas financieras del mundo respiraron este lunes tras un anuncio que desactivó, al menos momentáneamente, la peor crisis de las últimas décadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó una pausa de al menos cinco días en la ofensiva militar contra la infraestructura energética de Irán, tras calificar de “profundos y constructivos” los diálogos mantenidos con Teherán.

La respuesta de las pizarras internacionales fue drástica. El petróleo Brent, referencia para el mercado argentino, sufrió una caída del 14% ubicándose en los 96 dólares, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocedió hasta los 84,37 dólares. Este alivio también llegó a las bolsas europeas, que tras operar con pérdidas del 2% durante la mañana, viraron al verde hacia el mediodía en una clara señal de optimismo de los inversores.

Un giro tras semanas de amenazas cruzadas

Este cambio de rumbo diplomático ocurre apenas días después de que Trump lanzara un ultimátum de 48 horas para reabrir el Estrecho de Ormuz. La tensión había escalado a niveles críticos: la Guardia Revolucionaria iraní amenazaba con atacar las plantas eléctricas que abastecen a las bases estadounidenses, mientras el Consejo de Defensa de Irán advertía con minar todo el Golfo Pérsico ante cualquier incursión en sus costas.

Sin embargo, la apertura de esta ventana de negociación busca frenar un conflicto que la Agencia Internacional de Energía ya calificaba como la crisis energética más grave en décadas. Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron los bombardeos sobre territorio iraní el pasado 28 de febrero, la escalada bélica se cobró la vida de más de 2.000 personas y puso en jaque el suministro global de combustibles.

Perspectivas de una «resolución total»

Aunque la tregua anunciada es inicialmente por un periodo corto, Trump se mostró confiado en alcanzar una “resolución completa y total” de las hostilidades. El mercado celebra principalmente la posibilidad de normalizar el tráfico por Ormuz —vía por la que circula una quinta parte del crudo mundial—, lo que permitiría descomprimir los precios que habían llegado a rozar los 120 dólares la semana pasada.

Por ahora, el «efecto Trump» le ha devuelto cierta previsibilidad a la economía real, aunque el mundo observa con cautela si estos cinco días de tregua lograrán transformarse en un acuerdo duradero que aleje definitivamente el fantasma de un desabastecimiento energético global.