China profundiza la purga anticorrupción: acusó a 33 funcionarios de ser “peligros ocultos graves”

China aseguró que logró erradicar “peligros ocultos graves” dentro del Partido Comunista y de sus Fuerzas Armadas bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping. El anuncio fue realizado este viernes por Zhang Fuhai, secretario adjunto de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI), un día después de que las autoridades confirmaran la expulsión de 33 figuras políticas.

China expulsó a 33 dirigentes y promete profundizar la lucha contra la corrupción

Según detalló Infobae, la decisión se conoció al término de un plenario de cuatro días del Comité Central, que aprobó una resolución para avanzar en la “gobernanza plena y rigurosa del partido”, con especial atención a la reducción de la corrupción entre sus dirigentes.

Durante una conferencia de prensa, Zhang Fuhai sostuvo que el organismo, “con el camarada Xi Jinping como núcleo”, consiguió eliminar amenazas dentro del Partido, el Estado y las Fuerzas Armadas. También afirmó que desde 2012 los órganos de inspección y supervisión sancionaron a 7,9 millones de personas.

La campaña anticorrupción, impulsada por Xi durante más de una década, alcanzó a miles de funcionarios y altos mandos militares. Entre los expulsados figura Zhang Youxia, quien fue el general de mayor rango del país y quedó bajo investigación por corrupción. También fue destituido Ma Xingrui, exfuncionario de Xinjiang, acusado de nepotismo y sobornos.

Aunque los defensores de estas medidas destacan su aporte a la transparencia institucional, analistas consideran que también permiten a Xi consolidar su poder y preparar una eventual extensión de su mandato en el Congreso del Partido, previsto para la segunda mitad de 2027.

Zhang Fuhai prometió profundizar las investigaciones, especialmente en sectores con grandes recursos y concentración de poder.