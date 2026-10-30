Instalan un nuevo radar sobre la Ruta 22 en Regina: dónde estará y cuál será la velocidad máxima

En Regina ya hay dos radares de velocidad sobre la Ruta Nacional 22, ambos con una máxima permitida de 80 km/h. Foto: Flor Salto.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) instala un nuevo radar de velocidad sobre la Ruta Nacional 22, en Regina, cerca de la conocida rotonda de los Leones y a metros de la pasarela del ex Colegio Comercial. El dispositivo tendrá una velocidad máxima permitida de 60 kilómetros por hora, a diferencia de otros radares de la zona, que permiten circular hasta 80 km/h.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente Luis Albrieu explicó que el pedido fue realizado por el Municipio para prevenir accidentes en la curva de ese sector. «Hay veces que se corta la luz en la zona, el semáforo no anda y los camiones pasan muy rápido, hay que evitar un accidente», afirmó. Además, señaló que esperan completar la homologación nacional para ponerlo en funcionamiento.

En Regina ya hay dos radares de velocidad sobre la Ruta Nacional 22, ambos con una máxima permitida de 80 km/h. Uno está ubicado en el kilómetro 1127,7 y controla el tránsito en sentido ascendente, mientras que el otro se encuentra en el kilómetro 1134,8 y fiscaliza a los vehículos que circulan en sentido descendente.

Los dos dispositivos son cinemómetros automáticos de instalación fija. Según los certificados publicados, ambos cuentan con una vigencia de homologación y verificación hasta el 18 de diciembre de 2026.

Cuándo comenzará a funcionar el nuevo radar de Regina

Foto: Flor Salto.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), su presidente, Marcelino Di, confirmó que el dispositivo se incorporó al plan de ampliación de los controles de velocidad en Río Negro. Sin embargo, aclaró que el proceso todavía se encuentra en una etapa preliminar.

Antes de comenzar a funcionar, el radar deberá completar distintas instancias técnicas, entre ellas la calibración del equipo, las verificaciones correspondientes y la colocación de cartelería y señalización.

«El nuevo lo terminan de instalar en estos días. En 30 días se termina la homologación de Nación y empieza a funcionar», señaló el jefe comunal al referirse a los plazos previstos para su puesta en marcha.

Regina sumará 45 cámaras en semáforos

En paralelo, el Municipio avanza con la instalación de 45 cámaras en esquinas con semáforos. El sistema permitirá detectar infracciones y multar a los conductores que crucen en rojo, no respeten a los peatones o se detengan sobre las sendas peatonales.

Este sistema de control urbano se suma al radar de la Ruta 22, que según indicó el municipio, apunta a reducir los riesgos por exceso de velocidad en uno de los accesos a Regina.