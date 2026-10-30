Rolls de canela para Halloween: la receta fácil y esponjosa con una decoración que sorprende

Halloween también puede celebrarse en la cocina con recetas fáciles, deliciosas y originales. Y si hay una preparación que combina el aroma de la canela, una masa esponjosa y una presentación divertida, son los rolls de canela decorados como pequeñas momias.

Esta versión de los clásicos cinnamon rolls es ideal para quienes buscan una receta dulce para Halloween sin necesidad de moldes especiales ni técnicas complicadas. El secreto está en preparar una masa suave, agregar un relleno de manteca, azúcar y canela, y terminar con un glaseado blanco que simula las vendas de una momia.

Además, son perfectos para una merienda en familia, una reunión con amigos o simplemente para disfrutar con unos mates.

Rolls de canela para Halloween: los ingredientes que necesitás

Para la masa:

350 gramos de harina 0000.

180 ml de leche tibia.

7 gramos de levadura seca o 20 gramos de levadura fresca.

40 gramos de azúcar.

40 gramos de manteca derretida.

1 huevo.

1 pizca de sal.

Para el relleno:

50 gramos de manteca blanda.

80 gramos de azúcar rubia o común.

2 cucharadas de canela en polvo.

Para la decoración de Halloween:

120 gramos de azúcar impalpable.

2 o 3 cucharaditas de leche.

Chocolate derretido o pequeños ojos comestibles para decorar.

Cómo preparar rolls de canela esponjosos para Halloween: paso a paso

1. Preparar la masa. En un recipiente, mezclar la leche tibia con la levadura y una cucharadita del azúcar. Dejar reposar unos minutos hasta que comience a formar espuma. Agregar el huevo, la manteca derretida, el resto del azúcar y la harina con la sal.

2. Amasar y dejar levar. Trabajar la masa durante unos 8 a 10 minutos hasta conseguir una textura suave y elástica. Cubrir con un repasador y dejar reposar entre 60 y 90 minutos, o hasta que duplique su volumen.

3. Preparar el relleno. Mezclar el azúcar con la canela. Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta formar un rectángulo. Untar con manteca blanda y distribuir la mezcla de azúcar y canela.

4. Formar los rolls. Enrollar la masa desde uno de sus lados más largos y cortar entre 10 y 12 porciones. Colocarlas en una fuente enmantecada, dejando un poco de espacio entre ellas.

5. Dejar levar nuevamente. Cubrir los rolls y esperar entre 25 y 35 minutos para que aumenten su tamaño.

6. Llevar al horno. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén ligeramente dorados.

7. Decorar como momias. Una vez que estén tibios o fríos, mezclar el azúcar impalpable con la leche hasta conseguir un glaseado espeso. Colocarlo en una manga o bolsita y dibujar líneas irregulares sobre cada roll, simulando vendas. Terminar con dos pequeños ojos de chocolate.

El secreto para que los rolls de canela queden suaves y esponjosos

Uno de los errores más frecuentes al preparar rolls de canela es agregar demasiada harina durante el amasado. La masa debe quedar suave y apenas pegajosa, ya que una preparación demasiado seca puede producir rolls duros.

También es importante respetar los tiempos de levado y evitar que la leche esté demasiado caliente, porque podría afectar la actividad de la levadura.

Otro truco es no cocinar los rolls de más. Retirarlos cuando estén ligeramente dorados ayuda a conservar su humedad interior.

Cómo decorar los rolls de canela para Halloween sin complicaciones

La decoración es lo que convierte esta receta tradicional en una propuesta especial para el 31 de octubre.

Para conseguir el efecto de pequeñas momias, basta con dibujar tiras de glaseado blanco sobre la superficie de los rolls y agregar dos ojos de chocolate.

También se pueden incorporar pequeñas arañas hechas con chocolate o utilizar una pizca de cacao para darles un aspecto más oscuro.

El resultado es una merienda casera, divertida y con mucho aroma a canela, ideal para celebrar Halloween con una receta diferente que también puede prepararse durante el resto del año.