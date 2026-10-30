Diego Eterno: el saludo de los clubes por el 66° aniversario del nacimiento de Maradona

Este viernes 30 de octubre, Diego Armando Maradona cumpliría 66 años. En un nuevo aniversario de su nacimiento, los clubes del futbol argentino e instituciones del futbol decidieron homenajearlo a través de sus redes sociales. Videos emotivos, fotos inéditas y recuerdos que quedarán en la memoria de una de las leyendas más importantes de la historia de este deporte.

Boca, el club de su vida, compartió un video donde se escuchan diferentes llamadas de hinchas xeneizes, que le envían saludos, mientras se pueden ver fotos, camisetas y recuerdos de su paso por el club de la Ribera.

Te metiste en el corazón de la gente y ahí te vas a quedar para toda la vida 💙💛💙 https://t.co/kd2WjP348I October 30, 2026

¡Feliz cumple al cielo, Diego! 🩵 Gracias por poner bien alto nuestra bandera 🇦🇷. https://t.co/rfEVHaHuFf — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 30, 2026

El Napoli también se sumó a los homenajes. En primer lugar, anunciaron el cumpleaños de Pelusa y luego colocaron una foto con la hora y el hospital donde nació.

FELIZ CUMPLEAÑOS, PELUSA. https://t.co/Sd0aeCuwKc — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) October 30, 2026

#AAAJ 🎂 Feliz cumple, Diego. Por acá te extrañamos un montón ❤️ https://t.co/G8clSYwSGE — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) October 30, 2026

Con admiración, respeto y amor eterno ✍🏼 Feliz cumpleaños, Diego 💙 https://t.co/prP8Sv56VX — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) October 30, 2026

Donde estés, siempre con nosotros. En esta vida y en las otras, siempre con vos. Feliz cumple, Pelu ❤️🖤 https://t.co/2hITpACRzO — Newell’s Old Boys (@Newells) October 30, 2026

Diego Armando Maradona. En Racing. O sea, en el ojo de la inolvidable Daniela D’Adamo. Y en su vida y en la tuya y en la nuestra. Que, en última instancia, o en primera, en este día y cada día, es lo que nos va a hacer querer para siempre al hombre que nos hizo el pueblo más feliz del universo. October 30, 2026

Por tu respeto y admiración hacia Independiente. Por tu fútbol. Por todo lo que nos diste a los argentinos. Siempre estarás presente en los corazones rojos ♥️ ¡Feliz cumpleaños, Diego! #TodoRojo 🔴 https://t.co/786x6UTOrC — C. A. Independiente (@Independiente) October 30, 2026

Eterno. Como el amor que nos teníamos. Feliz cumpleaños, Diego. ♾️ https://t.co/B3M2pvu1tz — San Lorenzo (@SanLorenzo) October 30, 2026

Todos los Diegos. El Diego. 🔟💫 #CopaMundialFIFA https://t.co/rgHSzY9LS0 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 30, 2026