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Diego Eterno: el saludo de los clubes por el 66° aniversario del nacimiento de Maradona

Este viernes 30 de octubre, el Diez festejaría un nuevo cumpleaños. Repasá acá todos los homenajes y mensajes en redes sociales del mundo del futbol.

Redacción

Por Redacción

Este viernes 30 de octubre, Diego Armando Maradona cumpliría 66 años. En un nuevo aniversario de su nacimiento, los clubes del futbol argentino e instituciones del futbol decidieron homenajearlo a través de sus redes sociales. Videos emotivos, fotos inéditas y recuerdos que quedarán en la memoria de una de las leyendas más importantes de la historia de este deporte.

Boca, el club de su vida, compartió un video donde se escuchan diferentes llamadas de hinchas xeneizes, que le envían saludos, mientras se pueden ver fotos, camisetas y recuerdos de su paso por el club de la Ribera.

El Napoli también se sumó a los homenajes. En primer lugar, anunciaron el cumpleaños de Pelusa y luego colocaron una foto con la hora y el hospital donde nació.


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Diego Armando Maradona

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Este viernes 30 de octubre, Diego Armando Maradona cumpliría 66 años. En un nuevo aniversario de su nacimiento, los clubes del futbol argentino e instituciones del futbol decidieron homenajearlo a través de sus redes sociales. Videos emotivos, fotos inéditas y recuerdos que quedarán en la memoria de una de las leyendas más importantes de la historia de este deporte.

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